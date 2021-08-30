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Durante abordagem

Homem é baleado e preso após tentar atropelar guarda de Vila Velha

Após ser baleado, suspeito perdeu o controle do veículo. Ele foi levado ao Pronto Atendimento da Glória, medicado e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:21

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:21
Bandido tenta atropelar guarda de Vila Velha mas é baleado e preso
Bandido tenta atropelar guarda de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/William Caldeira
Um homem foi baleado após tentar atropelar um agente de trânsito da Guarda de Vila Velha, na noite deste domingo (29), durante uma abordagem no bairro Boa Vista. Ele foi preso em seguida.
Na ação, outro homem, que estava com o suspeito no carro, fugiu com uma arma. O veículo, com restrição de roubo, estava sendo procurado por participar de assaltos na região central de Vila Velha, segundo relatos de vítimas.
Quando foi avistado por uma equipe do Trânsito, o motorista ignorou a ordem de parada, jogou o carro contra o agente, que disparou, em defesa da própria vida e na tentativa de parar o veículo.
O motorista perdeu o controle, parou o carro e foi preso. O homem foi levado ao Pronto Atendimento da Glória, medicado e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.
Além dele, foi entregue também o veículo que estava com os criminosos, onde a ocorrência foi registrada.

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