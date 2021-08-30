Homem é baleado e preso após tentar atropelar guarda de Vila Velha

Um homem foi baleado após tentar atropelar um agente de trânsito da Guarda de Vila Velha, na noite deste domingo (29), durante uma abordagem no bairro Boa Vista. Ele foi preso em seguida.
Na ação, outro homem, que estava com o suspeito no carro, fugiu com uma arma. O veículo, com restrição de roubo, estava sendo procurado por participar de assaltos na região central de Vila Velha, segundo relatos de vítimas.
Quando foi avistado por uma equipe do Trânsito, o motorista ignorou a ordem de parada, jogou o carro contra o agente, que disparou, em defesa da própria vida e na tentativa de parar o veículo.
O motorista perdeu o controle, parou o carro e foi preso. O homem foi levado ao Pronto Atendimento da Glória, medicado e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.
Além dele, foi entregue também o veículo que estava com os criminosos, onde a ocorrência foi registrada.