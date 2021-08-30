Homem é baleado e preso após tentar atropelar guarda de Vila Velha

Bandido tenta atropelar guarda de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/William Caldeira

Um homem foi baleado após tentar atropelar um agente de trânsito da Guarda de Vila Velha , na noite deste domingo (29), durante uma abordagem no bairro Boa Vista. Ele foi preso em seguida.

Na ação, outro homem, que estava com o suspeito no carro, fugiu com uma arma. O veículo, com restrição de roubo, estava sendo procurado por participar de assaltos na região central de Vila Velha, segundo relatos de vítimas.

Quando foi avistado por uma equipe do Trânsito, o motorista ignorou a ordem de parada, jogou o carro contra o agente, que disparou, em defesa da própria vida e na tentativa de parar o veículo.

O motorista perdeu o controle, parou o carro e foi preso. O homem foi levado ao Pronto Atendimento da Glória, medicado e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.