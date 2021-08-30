Adolescente de 15 anos é encontrada morta em Vila Velha

A morte de uma adolescente de 15 anos neste domingo (29) no bairro Aribiri, em Vila Velha, está sendo investigada pela Polícia Civil. Uma ambulância do Samu chegou a ir até o local, mas já a encontrou sem vida.
Segundo a descrição clínica do boletim de ocorrência ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, a menina estava com o corpo magro e foi relatado por familiares que ela tinha asma e estava com sintomas gripais.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer e que apenas após os exames será possível confirmar a causa.