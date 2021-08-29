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Dados da pandemia

Coronavírus: ES registra sete mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

A atualização do Painel Covid-19 deste domingo (29) mostra que o Estado chegou ao total de 12.222 mortes e 561.455 casos confirmados da doença

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:10

Publicado em 

29 ago 2021 às 18:10
Coronavírus
Coronavírus: sete mortes registradas nas últimas 24 horas no ES Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.222 mortes e 561.455 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 7 óbitos e 506 infecções, conforme dados deste domingo (29) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.515. Na sequência, aparece Vila Velha (69.877), seguida por Vitória (61.187) e Cariacica (42.710). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.415), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.587 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.653. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.379 contaminações.
Até este domingo, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 537.847, com 304 curados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.657.677 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.143.343 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.033 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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