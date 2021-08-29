ES vai receber novo lote com 58.060 vacinas contra a Covid-19

O Espírito Santo vai receber um novo lote com mais imunizantes contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em publicação nas redes sociais, na manhã deste domingo (29). Serão 58.060 vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde com previsão de chegada para esta segunda-feira (30).
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não informou para qual faixa etária ou grupo a nova remessa será utilizada.
QUASE 62 MIL RECEBEM 2ª DOSE EM MUTIRÃO
De acordo com a Sesa, 61.928 pessoas completaram o esquema vacinal durante o mutirão de vacinação contra a Covid-19, realizado no Estado na última sexta-feira (27) e no sábado (28).
A expectativa é que as cidades continuem com as estratégias de vacinação durante a semana para aplicar as doses que sobraram e continuar com a imunização dos jovens com idade a partir de 18 anos.