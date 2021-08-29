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Nesta segunda (30)

ES vai receber novo lote com 58.060 vacinas contra a Covid-19

Anúncio foi feito neste domingo (29) pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em rede social. As doses devem chegar nesta segunda-feira (30)

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 12:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 ago 2021 às 12:37
O Estado vai receber duas remessas que totalizarão mais de 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19
ES vai receber novo lote com mais 58.060 vacinas contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo vai receber um novo lote com mais imunizantes contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em publicação nas redes sociais, na manhã deste domingo (29). Serão 58.060 vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde com previsão de chegada para esta segunda-feira (30).
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não informou para qual faixa etária ou grupo a nova remessa será utilizada. 

QUASE 62 MIL RECEBEM 2ª DOSE EM MUTIRÃO

De acordo com a Sesa, 61.928 pessoas completaram o esquema vacinal durante o mutirão de vacinação contra a Covid-19, realizado no Estado na última sexta-feira (27) e no sábado (28).
A expectativa é que as cidades continuem com as estratégias de vacinação durante a semana para aplicar as doses que sobraram e continuar com a imunização dos jovens com idade a partir de 18 anos.

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