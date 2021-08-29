ES vai receber novo lote com 58.060 vacinas contra a Covid-19

Nesta segunda-feita (30) chegarão mais 58.060 vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo @minsaude . Faça seu agendamento, vacine-se. Só assim venceremos juntos este momento.

A expectativa é que as cidades continuem com as estratégias de vacinação durante a semana para aplicar as doses que sobraram e continuar com a imunização dos jovens com idade a partir de 18 anos.