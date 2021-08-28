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Pandemia

Covid-19: Brasil teve 24,7 mil novos casos e 684 mortes

O número total de casos durante a pandemia é de 20.728.605. Segundo a pasta, 503.195 pessoas seguem em tratamento, enquanto 19,6 milhões já são consideradas recuperadas

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 19:56

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 ago 2021 às 19:56
O novo coronavírus causa da Covid-19
Brasil teve 24,7 mil novos casos e 684 mortes em decorrência da Covid-19 Crédito: Freepik
Segundo dados publicados pelo Ministério da Saúde na noite deste sábado (28), o Brasil registrou, em 24 horas, 24.699 novos casos de covid-19. Foram confirmados 684 óbitos em decorrência da doença.
O número total de casos durante a pandemia é de 20.728.605. Segundo a pasta, 503.195 pessoas seguem em tratamento, enquanto 19,6 milhões - 94,8% do total de contaminados - já são consideradas recuperadas.
Ministério da Saúde Crédito: Agência Brasil

ESTADOS

A atualização mostra que o estado de São Paulo lidera em número de casos e óbitos, com 4.250.474 diagnósticos e 145.499 mortes no total. Minas Gerais, em segundo lugar no ranking nacional, registrou 2.061.240 casos de covid-19 e 52.885 mortes. Em terceiro, o Paraná contabilizou 1.454.459 casos e 37.365 óbitos.

VACINAÇÃO

O painel de vacinação oficial do Ministério da Saúde mostra que já foram aplicadas 187.637.417 doses de vacina, sendo 128,4 milhões da primeira dose e 59,1 milhões da segunda dose ou dose única. O governo federal já distribuiu 230.198.238 doses de vacina para os estados, com entrega confirmada de 215.225.588 doses.

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