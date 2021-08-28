O Espírito Santo chegou ao total de 12.215 mortes e 560.949 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 7 óbitos e 519 infecções, conforme dados deste sábado (28) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.490. Na sequência, aparece Vila Velha (69.818), seguida por Vitória (61.024) e Cariacica (42.687). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.391), que fica no Sul do Estado.
Covid-19 -ES registra 12.215 mortes e mais de 560 mil casos confirmados
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.562 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.641. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.346 contaminações.
Até este sábado (28), mais de 1,92 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 537.543, sendo que 181 curas foram registradas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.636.237 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.106.504 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.029 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.