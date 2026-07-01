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Mulher baleada

Suspeito de atirar em funcionária de distribuidora de bebidas na Serra é solto

Odair José Rodrigues da Silva estava preso há três meses. Crime aconteceu em abril e foi registrado pela câmera do estabelecimento

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 22:13

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 jun 2026 às 22:13

Suspeito de atirar na atendente de uma distribuidora de bebidas, após uma confusão dentro do estabelecimento, no bairro Laranjeiras, na Serra, Odair José Rodrigues da Silva, de 52 anos, foi solto no último domingo (28). A informação é da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).


O crime aconteceu em 23 de abril e envolveu também o investigador da Polícia Civil Herbert Henrique de Sousa, de 41 anos. 


Imagens registradas por câmera de segurança (veja acima) no dia do crime mostraram o policial se aproximando da vítima, de 31 anos, e iniciando agressões. A funcionária da distribuidora tentou se defender e o policial sacou o revólver. Ela conseguiu atingi-lo com uma barra de ferro, fazendo com que a arma caísse no chão.


Nesse momento, conforme as imagens, Odair José, amigo do investigador, pegou a arma e efetuou vários disparos contra a mulher, que foi atingida nas costas e na perna.


Ambos foram presos no dia 30 de abril, segundo a Polícia Civil. A reportagem questionou se Herbert também havia sido solto ou continuava preso, mas a Sejus disse que não há registro sobre ele.


O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por sua vez, informou que ofereceu denúncia, no caso em questão, em face dos dois homens pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo de uso restrito, qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Contudo, o órgão informou que, no momento, não é possível fornecer mais informações, pois o processo tramita sob sigilo.


O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e a Polícia Civil também foram questionados, mas não se manifestaram até a publicação desta reportagem. Quando tivermos novas informações, o texto será atualizado.

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