Estrutura de tubulação da fábrica de chocolates Garoto cai em Vila Velha

Funcionários da fábrica de chocolates Garoto, na Glória, em Vila Velha, tiveram um susto no início da madrugada deste domingo (29). Um rack de fixação das tubulações dentro da unidade se rompeu, causando a queda de parte da estrutura. As imagens feitas por funcionários mostram as tubulações caídas no chão. Parte do forro do telhado também foi danificado.
De acordo com a empresa, ninguém ficou ferido no acidente. A Garoto destacou que os danos foram apenas materiais, sem impacto aos colaboradores e às operações da unidade. As imagens mostram que o acidente aconteceu fora da área onde são produzidos os bombons.
Ainda neste domingo (29), foram iniciados os reparos da instalação, segundo a Garoto.