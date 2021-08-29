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Danos materiais

Estrutura de tubulação da fábrica de chocolates Garoto cai em Vila Velha

Segundo a empresa, ninguém ficou ferido após queda de parte da estrutura, e funcionários já fazem os reparos no local. Operação da unidade não sofreu impacto

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:32

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

29 ago 2021 às 18:32
Rompimento de rack que sustentava tubulações causou queda de parte de estrutura da fábrica
Rompimento de rack que sustentava tubulações causou queda de parte de estrutura da fábrica Crédito: Reprodução/Espectador TV Gazeta
Funcionários da fábrica de chocolates Garoto, na Glória, em Vila Velha, tiveram um susto no início da madrugada deste domingo (29). Um rack de fixação das tubulações dentro da unidade se rompeu, causando a queda de parte da estrutura. As imagens feitas por funcionários mostram as tubulações caídas no chão. Parte do forro do telhado também foi danificado.
De acordo com a empresa, ninguém ficou ferido no acidente. A Garoto destacou que os danos foram apenas materiais, sem impacto aos colaboradores e às operações da unidade. As imagens mostram que o acidente aconteceu fora da área onde são produzidos os bombons.
Ainda neste domingo (29), foram iniciados os reparos da instalação, segundo a Garoto.

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