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Vila Velha

Criminosos atiram no meio da rua e ferem duas pessoas em Balneário Ponta da Fruta

Caso ocorreu na noite deste domingo (29) em Vila Velha. Uma mulher de 18 anos e um homem de 29 foram feridos pelos disparos no bairro de Vila Velha

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 08:49
27/12/2019 Praça de Ponta da Fruta, Vila Velha, revitalizada por comerciantes
Os criminosos passaram atirando em Balneário Ponta da Fruta e feriram duas pessoas  Crédito: Divulgação
Duas pessoas foram baleadas em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, por volta das 19h30 deste domingo (29). As vítimas são uma jovem de 18 anos e um homem de 29 anos. De acordo com policiais da Divisão de Homicídios, o homem foi atingido por pelo menos quatro disparos e levado por familiares ao Pronto-Atendimento da Glória.

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Já a mulher foi atingida por dois tiros, sendo um no braço direito e outro na perna direita. Em depoimento à polícia no Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde recebeu atendimento médico para os ferimentos, ela contou que caminhava por uma rua do bairro e seguia para casa dela quando criminosos armados passaram atirando de dentro de um veículo. Primeiro, contou ela, os suspeitos abriram fogo contra o homem.
Em contato com a reportagem da TV Gazeta, policiais explicaram que o homem atingido com quatro disparos era o alvo dos criminosos e já teve envolvimento com o tráfico de drogas. Mesmo com ele já baleado, o grupo seguiu passando pelas ruas do bairro efetuando disparos para o alto e aterrorizando os moradores. Foi nesse momento que a jovem acabou também atingida quando tentava escapar. Mesmo ferida ela conseguiu seguir para casa.

SOCORRIDA POR TIA

De acordo com o boletim de ocorrência, uma tia da jovem ferida contou no hospital que a sobrinha também era alvo dos criminosos. A familiar contou aos policiais que ela também traficava na região e, por isso, foi atingida. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Correção

09/09/2021 - 4:35
Versão inicial da matéria citava erroneamente no título o bairro Ponta da Fruta, quando na verdade o crime ocorreu em Balneário Ponta da Fruta, que fica em outra região. A informação foi acrescentada e o título, corrigido. 

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