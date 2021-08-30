Avô de jovem morta em abril é baleado durante apagão na iluminação em Cariacica

Homem de 54 anos foi baleado no bairro Flexal 2, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 54 anos foi baleado próximo de sua casa no bairro Flexal 2, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite de sábado (28). Segundo a família, o caso aconteceu por volta das 21 horas quando voltava do supermercado e seguia para casa. No momento em que ele estava na rua, houve um apagão na iluminação. Foi então que o homem ouviu os disparos e percebeu que havia sido baleado na mão e na perna. A informação é do G1 ES

A vítima foi atendida inicialmente no Pronto Atendimento (PA) de Flexal e depois foi transferida para o hospital, mas já se recupera em casa. A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação da matéria.

Depois do crime, parentes de Raissa chegaram a dizer que o ex-namorado da adolescente estava rodando pelo bairro em que a família mora. Por telefone, a avó de Raissa disse que há duas semanas soube que Guilherme havia aparecido no bairro novamente. No entanto, ela não sabe quem disparou os tiros que atingiram o marido, pois ele não viu nada.

Esse é terceiro crime na família só este ano. Além da morte de Raissa, em janeiro um tio da adolescente, que era filho do homem baleado neste sábado, também foi assassinado em Flexal.