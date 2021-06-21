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Criminosos invadem escola e roubam até torneiras e alimentos na Serra

Funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Gabriel, em Jardim Carapina, relataram à polícia que os arrombamentos ocorreram na sexta-feira (18) e no sábado (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 14:49

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:49

Serra
A Escola Municipal Padre Gabriel já havia sido arrombada no ano de 2018. O colégio fica em Jardim Carapina Crédito: Sammy Ferreira/TV Gazeta
Criminosos invadiram uma escola no último fim de semana e levaram até mesmo a merenda destinada aos alunos na Serra. O crime aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Gabriel, no bairro Jardim Carapina. De acordo com apuração da TV Gazeta com a Polícia Militar, o primeiro arrombamento foi registrado ainda na sexta-feira (18).
A PM informou que, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a janela dos fundos arrombada. Ao entrarem no interior da unidade, os militares notaram que muitos espaços estavam alagados no térreo. Isso ocorreu porque os invasores levaram até quatro torneiras de algumas pias do banheiro e ainda outras duas de bebedouros da unidade de ensino.

MAIS ROUBOS

Funcionários relataram que houve um novo arrombamento no dia seguinte, sendo que nesta segunda invasão os alimentos destinados à alimentação dos estudantes foram subtraídos, entre eles, pacotes de carne. Uma balança e facas também foram roubadas pelos suspeitos. A Polícia Militar informou que nesta segunda ação de furto não houve acionamento para a ocorrência.
Serra
Parte da carne da merenda levada e uma faca foram achados em um terreno na região Crédito: Divulgação
Prefeitura da Serra disse que houve uma operação na tentativa de recuperar os itens levados nos dois dias. A balança, parte dos mantimentos e as facas foram recuperados pela Guarda Municipal e pela PM. Apenas as torneiras não foram encontradas. A polícia e a administração do município não informaram se os responsáveis foram identificados ou presos.
Há três anos, em uma ação parecida, a escola também foi alvo de criminosos. Na ocasião, material didático e utilizado nas aulas de Educação Física foram levados. Na época, as aulas precisaram ser suspensas para que os reparos pudessem ser realizados. 
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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