Corpo com marcas de espancamento é encontrado em área da Vale no ES

O corpo foi encontrado com sinais de espancamento perto de um dos muros da Vale

À reportagem de A Gazeta, a PC disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.