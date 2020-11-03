Corpo com marcas de espancamento é encontrado em área da Vale no ES

Em nota, a mineradora informou que apoiou os trabalhos da perícia e permanece à disposição para contribuir com as autoridades, caso necessário. De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes recebeu a informação de que o corpo do homem estava com marcas de espancamento. Militares foram ao local e confirmaram o fato. A Polícia Civil foi acionada.
À reportagem de A Gazeta, a PC disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.