Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso é investigado

Corpo com marcas de espancamento é encontrado em área da Vale no ES

Não há informações sobre a identidade do homem. A mineradora também não confirmou se ele trabalhava no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 20:33

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:33

Pilhas de minério no Complexo de Tubarão, em Vitória
O corpo foi encontrado com sinais de espancamento perto de um dos muros da Vale Crédito: Arquivo/Divulgação
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (3) próximo a um dos muros da Vale, dentro da empresa, no Bairro de Fátima, na Serra. Não há informações sobre a identidade do homem. A Vale também não confirmou se ele trabalhava no local.
Em nota, a mineradora informou que apoiou os trabalhos da perícia e permanece à disposição para contribuir com as autoridades, caso necessário. De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes recebeu a informação de que o corpo do homem estava com marcas de espancamento. Militares foram ao local e confirmaram o fato. A Polícia Civil foi acionada.
À reportagem de A Gazeta, a PC disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Veja Também

Joalherias são roubadas na mesma hora e da mesma forma em shoppings da Serra

Fogos na Penha: "Polícia não pode impedir porque ato não é proibido"

Homem é morto durante assalto na Praia das Gaivotas, em Vila Velha

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados