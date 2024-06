Condenado por crime que matou PM na Serra em 2006 é preso em Vitória

Jeferson Broseghine de Andrade é acusado de arquitetar o roubo de um malote de dinheiro do supermercado em que trabalhava enquanto a quantia era transportada até um banco; policial que fazia segurança na folga foi morto a tiros

Jeferson Broseghine de Andrade é acusado de arquitetar o roubo de um malote de dinheiro do supermercado em que trabalhava em Serra-Sede, enquanto a quantia era transportada até um banco, sob escolta do policial José Raimundo de Souza Neto, que atuava como segurança para o estabelecimento em dias de folga.

O processo contra Jeferson e os demais envolvidos no crime tramita desde 2006. Eles chegaram a ter a prisão decretada em outros momentos, mas a Justiça concedeu o direito de recorrerem em liberdade. No último dia 29, o mandado definitivo de prisão de Jeferson foi expedido pela Justiça capixaba.

Relembre o crime

No momento do crime, Jeferson dirigia o carro e já havia comunicado aos demais que deixaria a janela do seu lado aberta, para facilitar.

Eles foram cercados, e dois homens, que tinham ficado na calçada, anunciaram o assalto, com armas em punho, sendo que outro ficou no veículo que usariam para a fuga. Nesse momento, o policial sacou a arma e eles atiraram diversas vezes, enquanto o Jeferson saia do veículo. O dinheiro e a arma do policial foram roubados.