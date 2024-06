Foragido preso no ES usava máscara de 'La Casa de Papel' para despistar a polícia

Diego Costa Alves tinha nove passagens pela polícia e recebeu o benefício da saída temporária no dia 15 de maio, mas não retornou

"Recebemos denúncias de que uma pessoa estava usando essa roupa no Centro de Vila Velha e que, provavelmente, seria um fugitivo. Começamos então a trocar informações com a Guarda Municipal de Vila Velha, que passou a realizar preventivos na região indicada. Até que eles conseguiram uma foto do fugitivo deitado, só com o macacão, mas sem a máscara, o que foi crucial para a identificação, por meio do trabalho da nossa equipe de inteligência", explicou.