Após Marujo, polícia prende o criminoso mais procurado do ES

Ivan Machado Glicerio, conhecido como "Ivan Neguinho", foi preso por volta das 21 horas desta segunda-feira (03), em Nova Almeida, na Serra

A Polícia Militar prendeu, por volta das 21 horas desta segunda-feira (03), Ivan Machado Glicerio, conhecido como "Ivan Neguinho", em Nova Almeida, na Serra. Ele era considerado o homem mais procurado do Espírito Santo, desde a prisão do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, no dia 8 de março.