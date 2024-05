Após condenação de Marujo, comparsa recebe pena de 49 anos de prisão

Crédito: Arte - Geraldo Neto

Após 11 horas de julgamento, finalizado na noite desta quarta-feira (08), uma das lideranças mais antigas da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) foi condenada a 49 anos e 4 meses de prisão. Trata-se de Giovani Otacílio de Souza, o Paraíba. Ele é comparsa de Fernando de Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. Os dois participaram do grupo que executou a tiros duas pessoas no Morro da Garrafa, em Vitória, em uma disputa por território.



Paraíba está no presídio federal de Porto Velho, em Rondônia, e participou do Tribunal do Júri, realizado no Fórum de Vitória, por videoconferência. A primeira tentativa de julgá-lo, no ano passado, acabou sendo suspensa por uma interrupção no sinal de internet que impediu a transmissão.

No julgamento desta quarta-feira foram sentenciados:

Giovani Otacílio de Souza, o Pará ou Paraíba - 49 anos e 4 meses em regime fechado

- 49 anos e 4 meses em regime fechado Diego Pereira Bandeira, o Diego Mijão - 42 anos e 5 meses em regime fechado

42 anos e 5 meses em regime fechado Teles Tongo Almeida, o Teles Tongo - 49 anos e 4 meses em regime fechado

- 49 anos e 4 meses em regime fechado Breno Costa Pimentel Lima, o Escama - absolvido a pedido do MPES

Ao todo foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), 9 pessoas por duplo homicídio. Em 23 de agosto do ano passado foram julgadas cinco, entre elas Marujo - que está preso na unidade federal de Catanduvas, no Paraná. Confira as sentenças:

Fernando de Moraes Pereira Pimenta, o Marujo - 51 anos e 6 meses

51 anos e 6 meses José Renato Pimenta Júnior (irmão de Marujo), o Juninho 40 - 39 anos e 3 meses

- 39 anos e 3 meses Gildean Domingos da Silva, Coringa - 45 anos e 10 meses

- 45 anos e 10 meses Josiel Maia Rocha, o Zé - 40 anos e 3 meses

40 anos e 3 meses Railton Oliveira de Jesus, o Leocádia ou Siri Patola - absolvido

Arma de ouro

Foi a pedido dos promotores do Gaeco que a Justiça estadual decidiu enviar Paraíba e mais quatro da mesma facção - João de Andrade, vulgo Joãozinho da 12; Carlos Alberto Furtado da Silva, vulgo Beto; Geovane de Andrade Bento, vulgo Vaninho; e Pablo Bernardes, vulgo Geléia -, para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em julho de 2021.

Duplo homicídio

Os crimes aconteceram em 13 de outubro de 2015, por volta das 3h. Em um ataque aos rivais do Morro da Garrafa, em Vitória, foram executados Erico da Costa Sampaio e Gabriel dos Santos Araújo.

Foi uma disputa de território do bonde do Trem Bala / PCV. Após perder o comando do morro, que chegou a ser chefiado por Marujo, a facção começou a promover ataques para tentar reaver o espaço.

É relatado na pronúncia - decisão que encaminha os réus para o júri popular -, que um dos rivais ligou para um dos integrantes da facção, provocando o grupo. A ligação, segundo o relato, foi ouvida por Paraíba. No dia do último ataque, que resultou nas duas mortes, é relatado que ele não estava presente, mas que ordenou e planejou as ações, tendo ainda distribuído armas.

Marujo foi quem subiu o morro no dia do crime, se valendo do seu conhecimento da região onde um dia atuou. Junto com o restante do grupo encontraram as vítimas, que foram mortas a tiros.

O advogado Winter Winkler de Almeida Santos, que representa a Paraíba, foi procurado, mas não se pronunciou sobre a condenação. A defesa dos demais acusados não foi localizada. O espaço segue aberto para a manifestação.

