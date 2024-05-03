Os bairros da Grande Vitória que lideram casos de assassinatos

Crédito: Arte - Geraldo Neto

Nos três primeiros meses do ano, 105 pessoas foram assassinadas nos cinco municípios da Grande Vitória. Nestas cidades, alguns bairros lideraram com um maior número de vítimas. É o caso de Itararé, em Vitória, com cinco casos; além de Ataíde e Cidade da Barra, ambos em Vila Velha, cada um deles com 4. Em todo o Estado, 228 pessoas perderam suas vidas de forma violenta.

Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), entre 1º de janeiro a 31 de março. Confira abaixo os gráficos dos bairros, em cada cidade, onde ocorreram mais de dois homicídios:

Nos três primeiros meses do ano, Serra registrou 34 homicídios. Nos seis bairros com mais casos, a maioria aconteceu no mês de março, dois deles em dias seguidos (20 e 21). Considerando todas as vítimas da cidade, 32 eram do sexo masculino e duas do sexo feminino.

Em Vila Velha foram 28 assassinatos no período. Dois bairros estão entre os três com maior número de mortes: Ataíde e Cidade da Barra. Já Itapuã, bairro de classe média, registrou entre as três mortes que lá aconteceram, um duplo homicídio. Uma curiosidade: no dia 2 de fevereiro ocorreram 2 homicídios e o mesmo aconteceu no dia 2 de março.

Foram 20 assassinatos em Vitória no primeiro trimestre do ano, e a cidade tem o bairro com o maior número de mortes na Grande Vitória, Itararé. Nenhuma mulher morreu na Capital, mas um adolescente de 14 anos foi assassinado

Dos 19 homicídios de Cariacica, houve apenas uma morte de mulher. No dia 24 de fevereiro foram registrados três assassinatos no mesmo dia, mas em bairros diferentes.

Em Viana foram 4 homicídios no trimestre, em três bairros, e em um deles, Primavera, ocorreram duas mortes de pessoas com idades entre 25 a 40 anos. Nenhuma mulher foi assassinada na cidade.

A maior parte das vítimas da Grande Vitória tem idade entre 25 a 59 anos, mas chama a atenção seis casos de adolescentes, todos homens, um deles com 14 anos. Em nove casos não foram declaradas as idades.

Nas cinco cidades, das 105 pessoas que perderam a vida, 11 são mulheres. Considerando mortes por dia, no primeiro trimestre do ano se destacam os seguintes dias 11 e 24 de fevereiro, cada um deles com cinco assassinatos; e 9 de janeiro, quando 4 pessoas perderam a vida.