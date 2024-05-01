Os motivos da Justiça do ES para transferir Marujo para presídio federal

- Liderança - Fernando Moraes é um dos principais alvos da investigação que culminou na Operação Armistício, fazendo parte da cúpula do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Tudo 12/Trem Bala (TB). “Uma organização criminosa armada, de caráter permanente, destinada à prática do tráfico de drogas, armas e homicídios”.
- Único que sobrou - Outras lideranças do PCV foram transferidos para o presídio federal em Rondônia, em julho de 2021, o que tornou Marujo a referência da organização criminosa.
- Aliciamento de jovens - A frente do PCV, Fernando Moraes emite ordens e controla os jovens associados do tráfico de drogas local, com destaque para o aliciamento de menores para o cometimento de crimes. Além de gerenciar a venda e distribuição do tráfico de drogas.
- Violência - Para defender a organização criminosa, seus membros deflagram “violentíssimas ações criminosas”, como investidas contra rivais ou ações policiais. “O que conduz, necessariamente, à prática de crimes relacionados a materiais bélicos”.
- Domínio do medo - Subjuga a comunidade a partir de comparsas armados e, para manter o domínio da organização, os traficantes lançam mão do “tribunal do crime”, com decisões vindas dos presídios, “com requintes de extrema violência e crueldade".
- Condenação - Por homicídio, Marujo recebeu em agosto de 2023, pena de 51 anos de prisão. No momento da prisão existiam, contra ele, seis mandados de prisão, além de 10 ações penais tramitando.
- Enfraquecimento - Transferência vai contribuir para o enfraquecimento da organização criminosa, com o afastamento e isolamento da liderança de suas bases e de seus comandados, dificultando que as ordens cheguem a outros faccionados.
- Ameaças a policiais - Após a prisão de Marujo, perfil no X (antigo Twitter) passou a divulgar fotografias e perfis dos policiais que participaram da sua prisão, informando as delegacias onde atuam, com ameaças à ordem pública, aos agentes públicos e suas famílias. O mesmo perfil informa que consegue visualizar qualquer procedimento judiciário, ainda que em segredo de Justiça
- Ordens de morte - Investigações da Polícia Civil apuram se Marujo deu ordens de morte do interior do presídio de segurança máxima, mesmo em regime disciplinar diferenciado, para o bairro Itararé, em Vitória, que resultou em duas pessoas assassinadas.
- Muitos advogados - Visita de vários advogados a Marujo, em uma mesma manhã. “Corrobora o fato de que a organização criminosa possui forte poderio econômico/financeiro”.