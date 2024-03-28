Jovem é preso por ameaçar policiais que prenderam Marujo no ES

Marujo após ser preso em Vitória Crédito: Secretaria de Estado da Segurança do ES

Um jovem de 21 anos foi preso nesta quinta-feira (28), no Parque Moscoso, em Vitória , suspeito de utilizar um perfil falso na rede social X (antigo Twitter), para ameaçar policiais civis e penais que participaram da prisão do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, Marujo — considerado o criminoso mais procurado na história do Espírito Santo. O suspeito foi detido em uma ação realizada pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) com apoio da Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI).

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo — que não teve o nome divulgado — também postou ameaças direcionadas a três delegados e às testemunhas de acusação nos processos dos quais Marujo figura como réu.

De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida, as ameaças foram feitas entre os dias 8 e 13 de março. O jovem ainda postou nas redes sociais os perfis de alguns policiais envolvidos na operação que terminou na prisão de Marujo.

Nas mensagens, o suspeito se intitulava como integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e chamava Marujo de "paizão".

Jovem ameaçava policiais através do antigo Twitter

A Polícia Civil solicitou apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, o Ciberlab , que prontamente atendeu e deu as informações que auxiliaram na identificação do indivíduo e o perfil dele foi retirado do ar.

"A partir daí fizemos diligências, identificamos o endereço, solicitamos prisão temporária e busca e apreensão, estes mandados foram cumpridos hoje (quinta-feira) em um apartamento no Parque Moscoso. Ele não ofereceu resistência, foi apreendido o aparelho de celular dele, onde vamos analisar os dados para ver melhor essa questão de envolvimento dele com a facção PCV ", explicou o delegado Ricardo Almeida.

O rapaz confessou a autoria dos posts sobre Marujo, mas não quis comentar se está envolvido com a facção criminosa PCV.

Apreendido em 2020 por ameaçar

Reprodução de mensagem com ameaças ao ex-secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Naquele ano, ele disse que era brincadeira e não tinha intenção de cometer atentado contra ninguém. A mãe dele, que afirmou ser religiosa, afirmou que o rapaz teria transtornos mentais e não saía sozinho de casa. Nesta quinta-feira (28), a família voltou a afirmar que o jovem tem problemas psiquiátricos, mas não mostrou laudo que comprovasse.

A prisão de Marujo