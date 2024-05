Redes sociais de candidatos do ES na mira de núcleo de inteligência

Crédito: Arte - Geraldo Neto

As redes sociais e outros meios eletrônicos de candidatos às eleições de 2024 vão ser monitorados por um Centro de Inteligência Eleitoral. O trabalho será executado nos municípios da Grande Vitória, mas pode ser estendido para cidades do interior do Estado. O acompanhamento já começou a ser feito a partir do que tem sido postado sobre as possíveis candidaturas, e objetiva observar a movimentação nos meses que antecedem as eleições, e ainda durante o pleito, com foco na segurança do processo.

Vão estar na mira desde postagens a impulsionamento de redes sociais, e ainda as notícias falsas, as chamadas fake news. Material que poderá ser utilizado como prova para a abertura de ações pelos promotores eleitorais de cada cidade.

“Nosso propósito é dar suporte para as Eleições 2024, dando apoio aos promotores eleitorais, e produzindo provas que vão ser aceitas pelos tribunais superiores sem que haja qualquer questionamento de sua legitimidade”, explicou o promotor eleitoral de Vitória Sérgio Alves, que vai coordenar os trabalhos.

O Centro de Inteligência Eleitoral reúne equipes do Núcleo Controle Externo da Atividade Policial (NCAP), que já conta com uma equipe que atua na área de inteligência, da qual fazem parte policiais militares; e o Centro de Apoio Eleitoral (CAEL), ambos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). “Estamos unindo as nossas experiências e a estrutura que o MPES, para trabalharmos em conjunto e dar apoio aos promotores eleitorais. É a primeira experiência, considerando órgãos ministeriais, no país”, acrescentou Alves.

Além da busca ativa pelas informações divulgadas diariamente, o Centro de Inteligência poderá trabalhar com denúncias e até investigações presenciais. Nas próximas semanas a equipe fará novos cursos e treinamentos com juízes eleitorais.

O anúncio da iniciativa ocorreu na último dia 26, em encontro preparatório para as eleições realizado na sede do MPES. "Visa fortalecer a proteção e a segurança nas eleições municipais de 2024", disse Alves na ocasião.

“Ainda não temos registros de candidaturas e nem estamos no período próprio para a campanha eleitoral, mas já estamos monitorando. Posteriormente, após os registros, podemos verificar se houve abuso do poder econômico, da máquina pública, se houve o cometimento de algum crime. São dados que podem até subsidiar ações futuras”, acrescentou Alves.

A proposta de criação do Centro de Inteligência surgiu após a análise de processos eleitorais em Vitória, alguns tramitando há mais de dez anos. “Hoje a campanha é toda on-line, e temos que acompanhar com a mesma agilidade, temos que ter um suporte tecnológico que nos permita enfrentar a situação, e em um cenário com muita fake news”, observa o promotor.

Uma das preocupações, segundo ele, é garantir que a extração das provas seja feita de forma segura, submetendo-a a ferramentas que garantam uma certificação. “Para que não sejam questionadas com argumentos de adulteração”, assinala.

