Ex-secretário e empresários são denunciados no caso da máfia do vinho

Crédito: Arte - Geraldo Neto

O esquema foi descoberto com a “Operação Decanter” , realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A denúncia por eles apresentada é pela prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva.

“Ficou demonstrado que os denunciados organizaram um complexo esquema de sonegação fiscal, voltado à supressão do pagamento do ICMS Substituição Tributária (ST) no comércio de bebidas quentes”, informou o MPES, em nota. Caso sejam condenados, as penas dos crimes imputados aos denunciados podem chegar a 49 anos de reclusão, segundo o MPES.

Foram denunciados, de acordo com a denúncia do MPES, pela prática dos crimes de organização criminosa e de falsidade ideológica:

EMPRESÁRIOS

Otoniel Jacobsen Luxinger

Adilson Batista Ribeiro

Ricardo Lucio Corteletti

Gessio Oliveira Pereira

Sergio Ricardo Nunes de Oliveira

Ramon Rispiri Vianna

José Gabriel Paganotti

Frederico de Lima e Silva Leone

Wagney Nunes de Oliveira

Alexandre Soares de Oliveira

INTERMEDIÁRIOS (responsáveis pela criação de empresas “de fachada”)

(responsáveis pela criação de empresas “de fachada”) Hugo Soares de Souza

Henrique Couto Vidigal (delegado de polícia)

Givanildo Padilha de Ávila Siqueira

Adriano Badaró Albano

CONTABILISTAS

Geraldo Ludovico

Guilherme Tarcisio Silva

Joabe Lopes de Souza

“LARANJA”

Andrea Silva

EX-SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Rogélio Pegoretti Caetano Amorim

Pagamento de propina

A investigação realizada pelo Gaesf apontou que houve o pagamento de propina de pelo menos R$ 750 mil para Rogélio Pegoretti. “Para que este praticasse atos contrários a seus deveres funcionais, em favor das empresas dos corruptores”, explica o MPES.

O dinheiro teria sido pago por quatro empresários, com o apoio de um quinto dono de empresa. Eles foram denunciados, assim como o ex-secretário. Confira por quais crimes:

CORRUPÇÃO ATIVA

Otoniel Jacobsen Luxinger

Adilson Batista Ribeiro

Frederico de Lima e Silva Leone

Ricardo Lucio Corteletti

Sergio Ricardo Nunes de Oliveira (auxiliou os anteriores)

CORRUPÇÃO PASSIVA

Rogélio Pegoretti Caetano Amorim

De acordo com o MPES, se os seis forem condenados, podem receber penas de até 16 (dezesseis) anos de reclusão. Os nomes das pessoas denunciadas foram solicitados ao MPES.