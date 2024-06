De grosso calibre

Polícia investiga se empresário e CAC estaria vendendo armas ilegalmente no ES

O detido, de 44 anos, é um colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), e com ele foram encontradas 24 armas, inclusive um fuzil AR-15 calibre 5.56 com a numeração raspada; quase 9 mil munições também foram apreendidas

Um homem, de 44 anos, foi preso em Guarapari, com diversas armas e munições. O suspeito, que é um colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), é investigado por uma possível comercialização irregular de armas de fogo. A prisão foi realizada, em uma operação, realizada no dia 22 de maio. O nome do detido não foi divulgado pela polícia.

Durante a ação, nas localidades de busca e apreensão em Guarapari, onde o suspeito morava, e em Vila Velha, onde tem uma loja de consultoria, foram apreendidas 24 armas e, aproximadamente, nove mil munições. Entre os armamentos apreendidos, um fuzil AR-15 calibre 5.56 com a numeração suprimida (raspada) foi localizado.

O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que a Polícia Civil chegou até o suspeito após receber informações que havia um atirador esportivo com armamento de forma irregular e ilegal.

“Aprofundamos as investigações, representamos junto ao Poder Judiciário e o Ministério Público, e, após o deferimento do mandado de busca e apreensão, organizamos uma operação no domicílio dele em Guarapari e em Vila Velha. Com isso conseguimos apreender todo esse armamento”, disse o delegado.

O que nos chamou a maior atenção é que havia um fuzil com uma numeração raspada. Ou seja, é uma arma de alto calibre e alta destruição que poderia acabar caindo em mãos de pessoas erradas Delegado Gabriel Monteiro • Chefe do Deic

O fuzil foi encontrado na residência dos pais do suspeito, que moram em frente à casa do detido. Além disso, outras armas, como pistolas e carabinas, também foram apreendidas no local.

Esses armamentos estavam municiados, o que, pela lei, não deveria ocorrer, uma vez que ele o homem tem licença apenas de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Além disso, algumas armas constavam, na licença, em um endereço, mas foram encontradas em outro local.

Na empresa do suspeito, a polícia encontrou pistolas e, ao verificar, descobriu que algumas delas eram oriundas de furto e roubo.

“Ou seja, além do crime de posse e porte de arma de fogo, ele estaria respondendo crime de receptação. Foi uma operação que retirou as armas de forma ilegal. A nossa investigação vai aprofundar para descobrir com quem ele adquiriu essas armas e se ele estaria comercializando", apontou Monteiro

O homem foi preso em flagrante, teve a prisão preventiva mantida e responde por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele já tem passagens por porte de arma de fogo.

No momento da busca na empresa dele, havia um segurança particular com arma ilegal. Ele também foi detido em flagrante, mas liberado mediante pagamento de fiança.

