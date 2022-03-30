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Estava foragido

Condenado por assassinatos de policiais no ES é preso em Minas

Homem participou do crime que teve como vítimas dois policiais militares em São Mateus, em dezembro de 2005. A condenação dele ocorreu em 2012

Publicado em 30 de Março de 2022 às 12:52

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 mar 2022 às 12:52
Material apreendido com homem preso em Juiz de Fora
Material apreendido com homem preso em Juiz de Fora Crédito: Divulgação/PM MG
Um foragido da Justiça, de 52 anos, foi preso em uma operação da Polícia Militar em Juiz de Fora, Minas Gerais, na noite de terça-feira (29). Ele é uma das três pessoas condenadas pelo homicídio de dois policiais militares do Espírito Santo. O crime aconteceu em dezembro de 2005, em São Mateus, no Norte do Estado. A informação foi confirmada pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
A PM de Minas chegou até o homem durante uma ação que tinha como objetivo coibir crimes violentos no município. Ele apresentou nervosismo. Quando abordado, mostrou documentos falsos.
Policiais mortos em São Mateus
Policiais mortos em São Mateus Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Ao longo da diligência, os policiais descobriram a verdadeira identidade do indivíduo e constataram que havia contra ele dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles por homicídio de dois policiais militares.
Junto ao foragido, os militares apreenderam uma grande quantidade de droga, além de dinheiro, mais de R$ 20 mil, arma e munição. Ele e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.
O preso foi condenado em 2012. Ele participou do crime que teve como vítimas o sargento Adalberto da Cunha Júnior e o cabo Altamiro Paulino Sodré, que atuavam em São Mateus. Eles foram mortos em uma emboscada quando levavam um preso para uma consulta em uma clínica dentária.

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