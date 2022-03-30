Condenado por assassinatos de policiais no ES é preso em Minas

Material apreendido com homem preso em Juiz de Fora Crédito: Divulgação/PM MG

A PM de Minas chegou até o homem durante uma ação que tinha como objetivo coibir crimes violentos no município. Ele apresentou nervosismo. Quando abordado, mostrou documentos falsos.

Policiais mortos em São Mateus Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Ao longo da diligência, os policiais descobriram a verdadeira identidade do indivíduo e constataram que havia contra ele dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles por homicídio de dois policiais militares.

Junto ao foragido, os militares apreenderam uma grande quantidade de droga, além de dinheiro, mais de R$ 20 mil, arma e munição. Ele e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.