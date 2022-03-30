Condenado por assassinatos de policiais no ES é preso em Minas

Um foragido da Justiça, de 52 anos, foi preso em uma operação da Polícia Militar em Juiz de Fora, Minas Gerais, na noite de terça-feira (29). Ele é uma das três pessoas condenadas pelo homicídio de dois policiais militares do Espírito Santo. O crime aconteceu em dezembro de 2005, em São Mateus, no Norte do Estado. A informação foi confirmada pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
A PM de Minas chegou até o homem durante uma ação que tinha como objetivo coibir crimes violentos no município. Ele apresentou nervosismo. Quando abordado, mostrou documentos falsos.
Ao longo da diligência, os policiais descobriram a verdadeira identidade do indivíduo e constataram que havia contra ele dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles por homicídio de dois policiais militares.
Junto ao foragido, os militares apreenderam uma grande quantidade de droga, além de dinheiro, mais de R$ 20 mil, arma e munição. Ele e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.
O preso foi condenado em 2012. Ele participou do crime que teve como vítimas o sargento Adalberto da Cunha Júnior e o cabo Altamiro Paulino Sodré, que atuavam em São Mateus. Eles foram mortos em uma emboscada quando levavam um preso para uma consulta em uma clínica dentária.