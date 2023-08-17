Como quadrilha furtou mais de R$ 2 milhões de condomínios de luxo no ES

Desde que atuam no Espírito Santo, de 2017 para cá, já foram 10 crimes em solo capixaba: um prejuízo de mais de R$ 2 milhões. Mas, como será que eles conseguiam entrar e sair dos condomínios de luxo, por vezes até levando cofres, sem levantar suspeitas?

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), a quadrilha — que age em todo o país — utilizava sites hospedados no exterior para conseguir informações das vítimas. "Eles possuem informações de hackers de fora do país, como Carteira de Habilitação da pessoa, renda, quanto a pessoa compra e vende de dólares para viajar. Tem site até que possui as assinaturas das vítimas." Além disso, eles costumam escolher pessoas estrangeiras, como chineses, portugueses e árabes, pelo estigma de que eles costumam guardar dinheiro em casa.

Com esses dados em mãos, os criminosos selecionavam as vítimas em um mesmo condomínio de luxo. Lá, eles conseguiam entrar se passando por morador. Uma vez dentro do prédio, eles começavam a se certificar de que a casa estava vazia. No caso da Praia do Canto, por exemplo, os bandidos ficaram quase duas horas analisando os andares.

"Ele entrou e analisou os andares em que poderia agir. Eles têm o telefone da residência e o telefone da portaria, então eles ligam para residência e, se ninguém atender, eles tocam a campainha. Se perceberem que não tem ninguém em casa, aí é a hora que eles agem. Nesse caso (da Praia do Canto) a gente vê pelas imagens que ele entra e sai. Depois que o porteiro já criou confiança nele, o outro consegue entrar. Depois eles descem com o cofre", pontuou Monteiro.

Quatro estavam envolvidos no caso. Dois entraram no condomínio. Um terceiro foi conseguir um táxi para levar o cofre. Depois, os três se encontraram com o quarto comparsa, já em Vila Velha , que estava em um veículo para onde o cofre foi transferido. Depois de pegarem R$ 400 mil em dinheiro e joias, eles foram para São Paulo

Cofre abandonado pelos bandidos após levarem joias e dinheiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Como foram identificados

Após o último furto, a polícia capixaba começou a rastrear os criminosos. "Conseguimos identificar o hotel onde eles se hospedaram e com isso identificamos um deles. O outro nós conseguimos pela locadora do veículo que eles utilizaram. Com base nesses dois, nós conseguimos manter a comunicação com o Deic de São Paulo e conseguimos identificar o terceiro", explicou o delegado.

Os bandidos são: Leonardo Augusto de Souza Lourenço, de 37 anos, Lucas Gabriel Oliveira Nogueira, de 22 anos, e Rodrigo Gomes dos Santos, de 35 anos. O quarto envolvido no crime da Praia do Canto ainda não foi identificado.

Leonardo Augusto de Souza, Rodrigo Gomes dos Santos e Lucas Gabriel Oliveira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Leonardo e Lucas foram presos em São Paulo no último dia 8. Rodrigo continua foragido. Ao todo, pelo menos 16 integrantes da quadrilha já foram identificados.

Pelo menos 16 integrantes de quadrilha foram identificados Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A quadrilha é especializada neste tipo de roubo e os membros atuam nacionalmente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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