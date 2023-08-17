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Detidos em São Paulo

Integrantes de quadrilha que atacava condomínios de luxo no ES são presos

Eles são apontados como participantes de um furto de R$ 400 mil em joias e dinheiro que ocorreu em junho deste ano, na Praia do Canto
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 ago 2023 às 17:55

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 17:55

Leonardo Augusto de Souza, Rodrigo Gomes dos Santos e Lucas Gabriel Oliveira
Integrantes da quadrilha: Leonardo Augusto de Souza (preso), Rodrigo Gomes dos Santos (foragido) e Lucas Gabriel Oliveira (preso), respectivamente Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois integrantes de uma quadrilha que atacava condomínios de luxo no Espírito Santo foram presos em São Paulo, no último dia 8, após um trabalho conjunto das polícias capixaba e paulista. Ao todo, quatro participaram do furto a um cofre de um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, em junho deste ano, que causou um prejuízo de R$ 400 mil. Três foram identificados — um deles continua foragido (veja acima).
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos participam de uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo de todo o país. O grupo começou a agir aqui no Estado em 2017 — de lá para cá, foram pelo menos 10 crimes, totalizando um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões. 
Para selecionar os alvos, eles usavam sites de hackers hospedados fora do país. Na plataforma eles conseguiam todos os dados das vítimas: endereço, renda, telefones, documentos, assinatura e até quando a pessoa comprava ou vendia dólares para viajar. Além disso, eles costumam escolher pessoas estrangeiras, como chineses, portugueses e árabes, pelo estigma de que eles costumam guardar dinheiro em casa. 
Com os dados em mãos, eles iam, muito bem vestidos, para o endereço dos alvos. Normalmente, no mesmo prédio, eles tinham mais de uma possível vítima escolhida. Chegando lá, eles se passavam por morador e conseguiam entrar. Já dentro do condomínio, eles ligavam para telefone da casa, interfonavam e se certificavam de que não havia ninguém na residência. A partir daí, arrombavam a porta e faziam a limpa. 
Em junho, na Praia do Canto, eles levaram um cofre com joias e dinheiro (assista abaixo).
Após o furto, a quadrilha foi para São Paulo. A polícia conseguiu rastrear os bandidos e identificou três deles. Dois, que moravam no mesmo bairro em São Paulo, foram presos no último dia 8. São eles: Leonardo Augusto de Souza Lourenço, de 37 anos, e Lucas Gabriel Oliveira Nogueira, de 22 anos. Rodrigo Gomes dos Santos, de 35 anos, continua foragido. O quarto envolvido no crime da Praia do Canto ainda não foi identificado.
Segundo a Polícia Civil, o mesmo grupo está envolvido em dois casos de repercussão que ocorreram aqui no Estado: o de uma grávida que agredida com chave de fenda dentro do apartamento na Enseada do Suá, em Vitória, e de um roubo de mais de R$ 250 mil em dinheiro e joias na Mata da Praia, também na Capital. Uma das suspeitas desse último caso, de nacionalidade paraguaia, foi presa em julho do ano passado
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