Integrantes de quadrilha que atacava condomínios de luxo no ES são presos

Integrantes da quadrilha: Leonardo Augusto de Souza (preso), Rodrigo Gomes dos Santos (foragido) e Lucas Gabriel Oliveira (preso), respectivamente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

(veja acima). Dois integrantes de uma quadrilha que atacava condomínios de luxo no Espírito Santo foram presos em São Paulo , no último dia 8, após um trabalho conjunto das polícias capixaba e paulista. Ao todo, quatro participaram do furto a um cofre de um apartamento na Praia do Canto , em Vitória , em junho deste ano, que causou um prejuízo de R$ 400 mil. Três foram identificados — um deles continua foragido

De acordo com a Polícia Civil , os criminosos participam de uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo de todo o país. O grupo começou a agir aqui no Estado em 2017 — de lá para cá, foram pelo menos 10 crimes, totalizando um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

Para selecionar os alvos, eles usavam sites de hackers hospedados fora do país. Na plataforma eles conseguiam todos os dados das vítimas: endereço, renda, telefones, documentos, assinatura e até quando a pessoa comprava ou vendia dólares para viajar. Além disso, eles costumam escolher pessoas estrangeiras, como chineses, portugueses e árabes, pelo estigma de que eles costumam guardar dinheiro em casa.

Com os dados em mãos, eles iam, muito bem vestidos, para o endereço dos alvos. Normalmente, no mesmo prédio, eles tinham mais de uma possível vítima escolhida. Chegando lá, eles se passavam por morador e conseguiam entrar. Já dentro do condomínio, eles ligavam para telefone da casa, interfonavam e se certificavam de que não havia ninguém na residência. A partir daí, arrombavam a porta e faziam a limpa.

Em junho, na Praia do Canto, eles levaram um cofre com joias e dinheiro (assista abaixo).

Após o furto, a quadrilha foi para São Paulo. A polícia conseguiu rastrear os bandidos e identificou três deles. Dois, que moravam no mesmo bairro em São Paulo, foram presos no último dia 8. São eles: Leonardo Augusto de Souza Lourenço, de 37 anos, e Lucas Gabriel Oliveira Nogueira, de 22 anos. Rodrigo Gomes dos Santos, de 35 anos, continua foragido. O quarto envolvido no crime da Praia do Canto ainda não foi identificado.