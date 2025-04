Suspeito preso

Como encontro amoroso marcado por app quase acabou em morte em Linhares

Rondinely dos Santos Costa, de 28 anos, conhecido como “Arthur”, foi preso nesta terça (22). Segundo a polícia, ele achava que jamais seria descoberto

Rondinely dos Santos Costa, de 28 anos, foi preso; ele usava uma identidade falsa com o nome de “Arthur”. (Polícia Civil )

Foi preso nesta terça-feira (22) Rondinely dos Santos Costa, de 28 anos, conhecido pelo codinome “Arthur”, suspeito de marcar um encontro homoafetivo e espancar a vítima até quase matá-la, no início do ano, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Como neste caso a vítima sobreviveu, a ocorrência é enquadrada como tentativa do crime.

Segundo os investigadores, o suspeito combinou o encontro por meio de um aplicativo voltado ao público homossexual e, durante o ato sexual, “aproveitando-se da fragilidade da vítima, o agrediu fisicamente a ponto de achar que ele havia morrido. Abandonou a vítima no local, desacordada, e fugiu com o veículo e outros objetos da vítima”, informou a Polícia Civil.

O mandado de prisão foi expedido após a polícia identificar o autor com base em pistas deixadas pelo suspeito, já que ele não usou o nome verdadeiro no encontro. O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Linhares apontou que o suspeito acreditava que jamais seria descoberto. Após abandonar o carro da vítima, ele seguia a vida normalmente, trabalhando em uma empresa no bairro Interlagos, em Linhares, onde foi surpreendido pelos policiais civis.

Conforme a Polícia Civil, após a prisão, foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde confessou o crime, e em seguida encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça. Se condenado, pode pegar de 20 a 30 anos de prisão. A Polícia Civil faz um alerta à população sobre o risco de encontros marcados em locais isolados: “Criminosos se aproveitam da situação para cometer crimes. Temos várias ocorrências semelhantes na região”, destacou a corporação.

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito preso. O espaço segue aberto para posicionamento.

