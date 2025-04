Crime

Homem é morto enforcado durante briga dentro de casa em Nova Venécia

PM disse que suspeito confessou o crime e alegou que agiu após a vítima, identificada como Rogério Zordan, que morava na mesma casa que ele, arrombar a porta e agredi-lo

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia . (Polícia Civil | Divulgação )

Um homem de 43 anos foi morto enforcado por um idoso de 65 anos durante uma briga, na localidade de Patrimônio da Penha, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (22). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito confessou o crime e alegou que agiu após a vítima, identificada como Rogério Zordan, que morava na mesma casa que ele, arrombar a porta e agredi-lo.

Conforme a PM, o suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, foi encontrado perto da residência e disse aos militares que havia concedido moradia a Rogério. Segundo o homem, eles tinham um acordo de, que caso a vítima saísse à noite e retornasse tarde, encontraria a porta do imóvel trancada. O indivíduo afirmou que, durante o desentendimento, conseguiu desarmar Rogério – que estaria com dois espetos. Em seguida, o enforcou até a morte.

Como o suspeito tinha um ferimento na região do olho, que ele atribuiu à luta corporal com Rogério, antes de ser conduzido até a delegacia, ele foi encaminhado para o Hospital São Marcos, no mesmo município, para atendimento médico. A PM disse que os dois espetos que o indivíduo alega que a vítima teria usado para ameaçá-lo foram apreendidos.

A Polícia Civil disse que, no momento da publicação deste texto, a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Nova Venécia. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”, afirmou.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

