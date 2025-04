Veja a lista

15 concursos e seleções no ES com salários de até a R$ 9 mil

Há chances no Tribunal de Justiça, no IBGE, na Orquestra Sinfônica e em diversas prefeituras do Estado; oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade

2 min de leitura min de leitura

Prefeitura de Cariacica tem vagas para fiscais. (Ricardo Medeiros)

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Os salários podem chegar a R$ 9.820 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A seleção visa contratar profissionais de tecnologia da informação. É necessário ter nível superior. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.633. O prazo vai até 28 de abril.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para a contratação temporária de profissionais. Para o Espírito Santo, são seis oportunidades para agente de pesquisa e mapeamento e uma para supervisor de coleta e qualidade. As inscrições podem ser feitas de 24 a 30 de abril.

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) está com processo seletivo aberto para a contratação de novos músicos. A oferta é de duas vagas para quem toca violino e uma para trompa aguda, além da formação de cadastro de reserva. Os ganhos chegam a R$ 5.014,10, para carga horária de 30 horas semanais. Os interessados têm até o dia 29 de abril para se inscrever. As contratações serão em regime CLT.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem dois processos seletivos simplificados abertos no Espírito Santo para a função de agente temporário ambiental. O prazo começa no dia 28 de abril. Há uma oportunidade para Cachoeiro de Itapemirim, com fim de inscrição no dia 5 de maio. Também há três oportunidades para Sooretama, com inscrições até 9 de maio.

Os interessados em trabalhar como fiscal efetivos da Prefeitura de Cariacica têm até o dia 30 de abril para garantir a participação no concurso. São 15 vagas para quem tem nível superior. A remuneração mensal é de R$ 3.360.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta