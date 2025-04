Papa Francisco e os evangélicos: relação foi respeitosa e afável

Na madrugada do dia 21 de abril, aos 88 anos, faleceu um dos papas mais emblemáticos da história. Jorge Mario Bergoglio, desde quando se tornou líder da Igreja Católica, levou com seriedade seu voto de simplicidade rejeitando várias das regalias do Vaticano e sendo mais próximo do povo.



Entre suas ações pouco comuns, o pontífice argentino, quando de sua escolha como substituto de Bento XVI, rejeitou viver no Palácio Papal, optando pela menos pomposa Casa Santa Marta, mesmo local onde morreu. Seus atos simbólicos, que apontavam para uma crítica à ostentação e negação de poder, foram materializados nas vestimentas. Ele manteve somente a batina branca lisa, sem bordados, tecidos especiais, capas ou adornos. Na sua consagração papal, recusou usar o pomposo manto vermelho, símbolo de realeza. Da mesma forma, dispensou o uso dos tradicionais sapatos vermelhos, calçando seus sapatos pretos ortopédicos, os mesmos dos tempos do arcebispado em Buenos Aires. Seu ministério pastoral e o próprio local onde viveu e de onde partiu representam a escolha consciente pela simplicidade.