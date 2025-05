Abandonado

Border collie é resgatado após ser vítima de maus-tratos em Vila Velha

Animal estava preso em ambiente insalubre, sem acesso à água ou comida; operação apurou denúncias em três bairros da cidade

Um cão da raça Border collie foi resgatado na manhã desta terça-feira (29), no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha , após ser encontrado em situação de maus-tratos. O animal estava preso em uma varanda em condições degradantes, sem acesso à alimentação ou água, e sem qualquer tipo de cuidado.>

A operação teve como objetivo apurar três denúncias de maus-tratos a animais, recebidas pelos órgãos de proteção, envolvendo imóveis localizados nos bairros Praia da Costa, Itapuã e Jardim Guaranhuns. Na primeira vistoria, em Praia da Costa, os agentes não encontraram irregularidades e a denúncia foi descartada. No segundo endereço, em Itapuã, foi lavrado um termo de correção com orientações ao tutor sobre os cuidados adequados com o animal.>