Polícia flagra canil com 80 animais em situação de maus-tratos em Cariacica

Cachorros encontrados em canil clandestino nessa segunda-feira (31) Crédito: Ong Amigas dos Pets

Um canil com cerca de 80 animais, que segundo a Polícia Civil funcionava clandestinamente no bairro Maracanã, em Cariacica, foi alvo de uma operação na segunda-feira (31) após denúncias. De acordo com a Guarda Municipal — que prestou apoio à ocorrência, os animais foram encontrados em diversas situações de maus-tratos, como alocação em ambiente inadequado, grande quantidade de cachorros presos em uma única gaiola, alta temperatura e forte cheiro de amônia.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com a proprietária do espaço e fizeram a vistoria, identificando a presença de animais de diversas raças — Pinscher, Shih Tzu, Yorkshire — todos em situação inadequada. Segundo a veterinária que participou da fiscalização, diversos cachorros estão com as carteiras de vacinação vencidas desde 2021. A proprietária do espaço informou à equipe de fiscalização que os animais eram vendidos por R$ 500 cada.

No local, também foram encontrados vários medicamentos de uso veterinário com validades vencidas, como antibióticos, vitaminas e anti-inflamatórios. Os remédios foram recolhidos pela médica veterinária para descarte, enquanto os 77 animais foram recolhidos por uma associação de proteção animal e futuramente serão disponibilizados para adoção.

"O estabelecimento foi fechado e os animais foram resgatados. Eles passarão por cuidados, incluindo castração, chipagem e, posteriormente, serão disponibilizados para adoção. No local, também encontramos rações vencidas e medicamentos fora da validade, além de instrumentos cirúrgicos, o que indica que os animais passaram por procedimentos dentro desse canil", informou o adjunto da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.

Polícia flagra canil clandestino com cachorros em situação de maus-tratos em Cariacica Crédito: Ong Amigas dos Pets