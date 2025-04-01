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Após denúncia

Polícia flagra canil com 80 animais em situação de maus-tratos em Cariacica

No local, também foram encontrados vários medicamentos de uso veterinário com validades vencidas, como antibióticos, vitaminas e anti-inflamatórios

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 09:05

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 abr 2025 às 09:05
Polícia flagra canil clandestino com 80 cachorros em situação de maus-tratos em Cariacica
Cachorros encontrados em canil clandestino nessa segunda-feira (31) Crédito: Ong Amigas dos Pets
Um canil com cerca de 80 animais, que segundo a Polícia Civil funcionava clandestinamente no bairro Maracanã, em Cariacica, foi alvo de uma operação na segunda-feira (31) após denúncias. De acordo com a Guarda Municipal — que prestou apoio à ocorrência, os animais foram encontrados em diversas situações de maus-tratos, como alocação em ambiente inadequado, grande quantidade de cachorros presos em uma única gaiola, alta temperatura e forte cheiro de amônia.
Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com a proprietária do espaço e fizeram a vistoria, identificando a presença de animais de diversas raças — Pinscher, Shih Tzu, Yorkshire — todos em situação inadequada. Segundo a veterinária que participou da fiscalização, diversos cachorros estão com as carteiras de vacinação vencidas desde 2021. A proprietária do espaço informou à equipe de fiscalização que os animais eram vendidos por R$ 500 cada.
No local, também foram encontrados vários medicamentos de uso veterinário com validades vencidas, como antibióticos, vitaminas e anti-inflamatórios. Os remédios foram recolhidos pela médica veterinária para descarte, enquanto os 77 animais foram recolhidos por uma associação de proteção animal e futuramente serão disponibilizados para adoção.
"O estabelecimento foi fechado e os animais foram resgatados. Eles passarão por cuidados, incluindo castração, chipagem e, posteriormente, serão disponibilizados para adoção. No local, também encontramos rações vencidas e medicamentos fora da validade, além de instrumentos cirúrgicos, o que indica que os animais passaram por procedimentos dentro desse canil", informou o adjunto da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.
Polícia flagra canil clandestino com 80 cachorros em situação de maus-tratos em Cariacica
Polícia flagra canil clandestino com cachorros em situação de maus-tratos em Cariacica Crédito: Ong Amigas dos Pets
A Polícia Civil informou que os responsáveis pelo canil — uma mulher de 82 anos e o filho de 56 anos —  foram levados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica e autuados por crimes de maus-tratos contra animais. Posteriormente foram levados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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