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"Ambiente insalubre"

Golden Retriever em situação de maus-tratos é resgatado pela polícia em Vila Velha

No apartamento onde moravam a tutora, a mãe dela e os animais, havia mau cheiro proveniente de fezes e urina dos animais

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 11:59

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

24 abr 2025 às 11:59
Cachorro foi resgatado devido aos maus tratos, em Vila
Cachorro foi resgatado devido aos maus tratos, em Vila Velha Crédito: Reprodução/SESP
Uma operação conjunta  resgatou um cachorro da raça Golden Retriever em condições de maus-tratos que estava sob a tutela de uma mulher de 59 anos. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Itapuã, em Vila Velha. No local, além do Golden foram encontrados outros dois cachorros, que não estavam nas mesmas condições. Junto aos animais e à sujeira estava a mãe da tutora dos cachorros, uma idosa de 84 anos. A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha.
A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) e da Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vila Velha. No local foi atestado que o apartamento apresentava condição insalubre, resultado de fezes e urina  proveniente dos animais.
Segundo o delegado Leandro Piquet, da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), “o ambiente encontrava-se sujo, em condições insalubres. Além disso, constatou-se que o animal estava submetido a regime de confinamento inadequado, considerando as necessidades específicas da raça e porte, que requerem locomoção constante. Tal situação agravava o estresse ao qual o animal era submetido".
A fiscalização da Prefeitura de Vila Velha (PMVV) já havia realizado diligências anteriores no mesmo local, tendo inclusive notificado a conduzida. Entretanto, nenhuma providência foi tomada por ela até o presente momento. Já a idosa foi encaminhada aos cuidados de sua neta, para que deixasse o local.
A Polícia Civil informou na tarde desta quinta-feira que a mulher de 59 anos, conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuada em flagrante por praticar maus-tratos contra animais. "Após os procedimentos de praxe, ela será encaminhada ao sistema prisional", frisou.

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