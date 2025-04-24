Golden Retriever em situação de maus-tratos é resgatado pela polícia em Vila Velha

Cachorro foi resgatado devido aos maus tratos, em Vila Velha Crédito: Reprodução/SESP

Uma operação conjunta resgatou um cachorro da raça Golden Retriever em condições de maus-tratos que estava sob a tutela de uma mulher de 59 anos. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Itapuã, em Vila Velha. No local, além do Golden foram encontrados outros dois cachorros, que não estavam nas mesmas condições. Junto aos animais e à sujeira estava a mãe da tutora dos cachorros, uma idosa de 84 anos. A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha.

A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) e da Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vila Velha. No local foi atestado que o apartamento apresentava condição insalubre, resultado de fezes e urina proveniente dos animais.

Segundo o delegado Leandro Piquet, da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), “o ambiente encontrava-se sujo, em condições insalubres. Além disso, constatou-se que o animal estava submetido a regime de confinamento inadequado, considerando as necessidades específicas da raça e porte, que requerem locomoção constante. Tal situação agravava o estresse ao qual o animal era submetido".

A fiscalização da Prefeitura de Vila Velha (PMVV) já havia realizado diligências anteriores no mesmo local, tendo inclusive notificado a conduzida. Entretanto, nenhuma providência foi tomada por ela até o presente momento. Já a idosa foi encaminhada aos cuidados de sua neta, para que deixasse o local.