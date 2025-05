Crueldade

Polícia indicia motorista suspeito de atropelar e matar capivaras e gato em Vila Velha

Imagens de segurança mostraram que o motorista mudou a rota do carro para atingir os animais; ele foi indiciado por maus-tratos com resultado morte

A investigação sobre o caso da morte de três capivaras e um gato , no bairro Morada do Sol, em Vila Velha , foi concluída e apontou que os atropelamentos foram intencionais. Segundo a Polícia Civil , o responsável pelo carro, um homem de 25 anos, foi identificado e indiciado, mas responde em liberdade. >

O caso aconteceu na madrugada do dia 9 de abril e causou comoção entre moradores da região. Inicialmente, havia suspeita de envenenamento, mas imagens de videomonitoramento ( veja acima ) mostram o condutor direcionando o carro na direção dos animais, atingindo-os em sequência. Após a primeira investida, ele ainda dá a volta na rua para atropelá-los novamente.>

O titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco, afirmou que os vídeos demonstraram que o condutor do veículo agiu de propósito ao direcionar o carro para onde estavam os animais, confirmando a natureza criminosa do ato. >

O responsável pelo veículo foi identificado por meio do cerco eletrônico de Vila Velha. Ele foi ouvido pela polícia e admitiu estar ao volante, mas negou que tenha agido de forma intencional. As imagens, no entanto, contradizem essa versão. >