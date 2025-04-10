Capivaras e gato morrem atropelados em Vila Velha: 'Foi intencional', diz delegado

Três capivaras e um gato foram encontrados mortos na madrugada de quarta-feira (9), em Morada do Sol, Vila Velha. Inicialmente, moradores da região acreditaram que se tratava de envenenamento. No entanto, uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que os animais são atingidos por um carro, nas proximidades da lagoa do bairro. A Polícia Civil acredita que o condutor do veículo tenha agido intencionalmente. Veja o vídeo acima.

Inicialmente, ao ser acionada sobre os animais mortos próximo à lagoa no bairro Morada do Sol, Vila Velha, a Polícia Militar disse que o solicitante informou que havia a suspeita de que a causa da morte fosse envenenamento ou disparo de arma de fogo. No local, policiais militares ambientais entraram em contato com os moradores da região que confirmaram o óbito dos animais, mas não sabiam a verdadeira causa da morte.

Posteriormente, a Polícia Civil teve acesso às imagens de videomonitoramento, confirmando o atropelamento. O titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegado Marcelo Nolasco, afirmou que as imagens mostram o motorista agindo deliberadamente, direcionando o veículo para onde estavam os animais.

O vídeo é claro e não deixa dúvidas. Ele visualiza a capivara, desvia a rota do veículo, a acerta, e sai atingido as demais. Então é nítido: foi intencional. Ele contorna a rua e depois volta atropelando os animais Delegado Marcelo Nolasco - Titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)

Ainda conforme Marcelo Nolasco, a Polícia Civil já identificou o motorista do carro. "O cerco eletrônico de Vila Velha possibilitou identificar o dono do carro e nós já fizemos diligências atrás dele. Ele se evadiu e nós não o localizamos. Ele, provavelmente, fugiu do período flagrancial (flagrante), mas será intimado, ouvido e responderá por cada um desses crimes", explicou o delegado.

Segundo o titular da DPMA, caso tenha agido intencionalmente, o condutor do veículo terá cometido crime de maus-tratos com resultado morte contra animais silvestres e contra um felino doméstico. O delegado Marcelo Nolasco explicou que a pena máxima é de cinco anos de prisão, e, como houve morte, a pena pode ser acrescida em um terço.

O nome do condutor não foi divulgado, mas, segundo o delegado, a Polícia Civil encontrou o registro de um boletim de ocorrência indicando que o motorista – proprietário do veículo – usando o mesmo carro, estaria envolvido em uma tentativa de homicídio.

Polícia e prefeitura de Vila Velha foram acionadas após morte das capivaras Crédito: Leitor | A Gazeta

A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio do Bem-estar Animal, que recebeu chamado via ouvidoria sobre o ocorrido ainda na madrugada da quarta-feira (9). "Os agentes da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Municipal estiveram no local e verificaram os corpos de três capivaras e um gato na extensão da via. Foi registrado o BU e agora o caso segue para investigação com a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA)", disse a administração municipal.