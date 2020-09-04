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ES 010

Segurança de 33 anos morre atropelado em rodovia na Serra

A vítima é Cosme Balbino Oliveira, que estava de bicicleta no momento em que foi atingido por carro. O motorista que dirigia o veículo foi preso horas depois

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 08:37
A bicicleta ficou com a parte traseira destruída após o acidente
A bicicleta ficou com a parte traseira destruída após o acidente Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem morreu atropelado na Rodovia ES 010, na Serra, na noite desta quinta-feira (3). A vítima é o segurança Cosme Balbino Oliveira, de 33 anos, que estava de bicicleta no momento em que foi atingido por um carro, por volta das 20h30. O motorista saiu do local, mas foi preso horas depois no bairro André Carlone, também no município, de acordo com informações da TV Gazeta.
De acordo com informações da TV Gazeta, o Batalhão de Trânsito da PM informou que o homem trabalhava em um hotel no bairro Chácara Parreiral, e passava de bicicleta quando foi atingido. Cosme Balbino de Oliveira tinha 33 anos e morreu na hora. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).
Cosme Balbino Oliveira, de 33 anos, estava de bicicleta no momento em que foi atingido por um carro
Cosme Balbino Oliveira, de 33 anos, estava de bicicleta no momento em que foi atingido por um carro Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O motorista foi preso quase duas horas depois do atropelamento pela Polícia Militar. Os policiais que prenderam o homem disseram que ele estava em casa, no bairro André Carlone, na Serra, quando foi encontrado. Ainda segundo os militares, o motorista suspeito de causar o acidente aparentava estar sob efeito de álcool. O nome dele não foi informado.

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