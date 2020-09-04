Segurança de 33 anos morre atropelado em rodovia na Serra

Um homem morreu atropelado na Rodovia ES 010, na Serra, na noite desta quinta-feira (3). A vítima é o segurança Cosme Balbino Oliveira, de 33 anos, que estava de bicicleta no momento em que foi atingido por um carro, por volta das 20h30. O motorista saiu do local, mas foi preso horas depois no bairro André Carlone, também no município, de acordo com informações da TV Gazeta.
De acordo com informações da TV Gazeta, o Batalhão de Trânsito da PM informou que o homem trabalhava em um hotel no bairro Chácara Parreiral, e passava de bicicleta quando foi atingido. Cosme Balbino de Oliveira tinha 33 anos e morreu na hora. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).
O motorista foi preso quase duas horas depois do atropelamento pela Polícia Militar. Os policiais que prenderam o homem disseram que ele estava em casa, no bairro André Carlone, na Serra, quando foi encontrado. Ainda segundo os militares, o motorista suspeito de causar o acidente aparentava estar sob efeito de álcool. O nome dele não foi informado.