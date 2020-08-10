Morador de Marechal Floriano morre atropelado na BR 262

Renato Santa Clara, 36 anos, conhecido como Renatinho Crédito: Roberly Pereira | Montanhas Capixabas

Um morador de Marechal Floriano morreu após ser atropelado na noite deste domingo (9). De acordo com informações do site Montanhas Capixabas, Renato Santa Clara, de 36 anos, conhecido na cidade por Renatinho, foi atingido, às 22h, por um automóvel Fiesta, no quilômetro 70 da BR 262, em Victor Hugo, distrito de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo

Ainda de acordo com o site, o motorista e um carona do Fiesta pararam para socorrê-lo, mas a forte pancada que atingiu a cabeça de Renatinho causou morte instantânea. No momento do atropelamento, de acordo com o motorista, Renatinho estava no centro da pista e o motorista do veículo informou que não teve oportunidade de usar os freios.

Renato, segundo a parente próxima, Francisca da Glória Santa Clara, residia em Marechal Floriano há vários anos e raramente a visitava em Victor Hugo, onde reside a família. Estamos sabendo da morte dele hoje pela manhã, disse ela, lamentando a forma que o sobrinho morreu, sem culpar o motorista.

A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e, após o trabalho da perícia estadual, o motorista foi liberado.

O corpo de Renatinho foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro do Itapemirim e o sepultamento deverá ocorrer assim que houver liberação, no cemitério de Victor Hugo, onde residem os parentes dele.