Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 2 anos

Caso Aghata: padrasto é condenado a 37 anos de prisão após julgamento

Sentença de Elisnai Borges Eloy, de 35 anos, saiu na tarde desta quinta-feira (20), após três horas e meia de julgamento na Serra

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 16:52

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 out 2022 às 16:52
Elisnai Borges Eloy, padrasto acusado de espancar menina de 5 anos até a morte na Serra, deixa o DML e segue para presídio
Elisnai Borges Eloy, padrasto acusado de espancar menina de 5 anos até a morte na Serra, deixa o DML e segue para presídio Crédito: Ricardo Medeiros
Elisnai Borges Eloy, de 35 anos, foi condenado a 37 anos de prisão pela morte da pequena Aghata Vitória, de 5 anos, que morreu após ser espancada em 19 de outubro de 2020. O julgamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (20), na Serra. A informação foi confirmada pela família da vítima e também pela defesa do acusado. 
"Estamos aliviados porque a justiça foi feita, graças a Deus", desabafou Adriana Santos da Vitória, tia de Aghata. 
Caso Aghata: padrasto é condenado a 37 anos de prisão após julgamento
O advogado Francis Azevedo de Barros, que faz a defesa de Elisnai, informou que "a defesa já apresentou recurso por entender desproporcional ao caso".
Antes do julgamento começar, a tia de Aghata Vitória, Adriana dos Santos da Vitória, também conversou com o repórter André Falcão, da TV Gazeta. Ela contou que muitas pessoas da família passaram a noite em claro, ansiosas.
"A gente não tem palavras para poder expressar nossa dor. A gente só espera que hoje a justiça seja feita, porque o que ele fez com ela não tem perdão. A gente também queria entender, apesar do que não tem explicação. Era um bebê, só tinha 5 anos, e o que ele fez foi muita crueldade. A gente espera que o juiz condene ele na pena máxima para aliviar nosso sofrimento e trazer um pouco de conforto para nosso coração"
Adriana Santos da Vitória - Tia de Aghata Vitória

ENTENDA O CASO

crime aconteceu no dia 19 de outubro de 2020, no bairro Cidade Nova, na Serra. Elisnai foi indiciado e virou réu no processo no início de novembro de 2020, oito dias após a morte.
Segundo informações da ocorrência registrada no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a criança apresentava hematomas na cabeça, na barriga e nas mãos quando foi socorrida para a base da Eco101, concessionária que administra a BR 101, onde foi constatado o óbito.
Foi a mãe da menina que pediu socorro na base da concessionária. A mulher contou que saiu de casa e deixou a criança com o padrasto. Depois, a mãe recebeu uma ligação da irmã dizendo que o cunhado disse que a enteada tinha passado mal após almoçar e não estava acordando.
De acordo com informações da Polícia Civil, Aghata Vitória Santos Godinho e o irmão haviam sido deixados pela mãe sob a responsabilidade do padrasto. Um tempo depois, a mãe recebeu uma ligação da irmã, dizendo que, segundo o padrasto, Agatha Vitória tinha passado mal após almoçar.
Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, morta após ter sido espancada
Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, morta após ter sido espancada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ao chegar em casa, a mulher encontrou a filha desacordada na cama e a levou até um posto da Eco101, onde socorristas constataram não só que a menina já estava morta, mas que havia sinais de espancamento em várias regiões de seu corpo, como na barriga, nas mãos e na cabeça.
O corpo da menina foi levado para o Departamento Médico Legal (DML). No posto da Eco101, o padrasto da criança reafirmou que a menina tinha passado mal.
Polícia Militar foi acionada pelos socorristas e o homem foi levado para a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
Na delegacia, Elisnai se recusou a prestar novos esclarecimentos, mas, em função do laudo preliminar do DML, que aponta espancamento, ele foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

PADRASTO VIRA RÉU

Oito dias após a morte, o inquérito realizado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) levou ao indiciamento de Elisnai pelo crime de homicídio qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e por motivo fútil. No indiciamento, a Polícia Civil também solicitou o aumento de pena pelo fato da vítima ser menor de 14 anos.
No dia 30 de outubro de 2020, a juíza Daniela Pellegrino Nemer recebeu a denúncia do Ministério Público para que Elisnai respondesse pelo crime. Na decisão, a magistrada também entendeu que não havia elementos suficientes para que houvesse a acusação de violência sexual, assim como o Ministério Público. Mas, sobre o homicídio, o padrasto tornou-se réu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Menina Agatha teve hematoma na perna antes do crime, revela tio

Padrasto acusado de espancar e matar enteada na Serra vai a júri

Caso Aghata: padrasto vira réu acusado de homicídio qualificado

Menina espancada e morta na Serra pode ter sido vítima de abuso sexual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Violência Contra a Mulher Crianças Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados