Caso Aghata: padrasto é condenado a 37 anos de prisão após julgamento

"A gente não tem palavras para poder expressar nossa dor. A gente só espera que hoje a justiça seja feita, porque o que ele fez com ela não tem perdão. A gente também queria entender, apesar do que não tem explicação. Era um bebê, só tinha 5 anos, e o que ele fez foi muita crueldade. A gente espera que o juiz condene ele na pena máxima para aliviar nosso sofrimento e trazer um pouco de conforto para nosso coração"