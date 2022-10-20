Padrasto acusado de espancar e matar enteada na Serra vai a júri

Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, foi espancada e morta na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Elisnai é acusado de matar Agatha Vitória. O crime aconteceu no dia 19 de outubro de 2020, no bairro Cidade Nova, também na Serra.

Segundo informações da ocorrência registrada no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a criança apresentava hematomas na cabeça, na barriga e nas mãos quando foi socorrida para a base da Eco101, concessionária que administra a BR-101, onde foi constatado o óbito.

Foi a mãe da menina que pediu socorro na base da concessionária. A mulher contou que saiu de casa e deixou a criança com o padrasto. Depois, a mãe recebeu uma ligação da irmã dizendo que o cunhado disse que a enteada tinha passado mal depois de almoçar e não estava acordando.

RELEMBRE O CASO

De acordo com informações da Polícia Civil, Agatha Vitória Santos Godinho e o irmão haviam sido deixados pela mãe sob a responsabilidade do padrasto. Um tempo depois, a mãe recebeu uma ligação da irmã, dizendo que, segundo o padrasto, Agatha Vitória havia passado mal após almoçar.

Ao chegar em casa, a mulher encontrou a filha desacordada na cama e a levou até um posto da Eco-101, às margens da BR-101, onde socorristas constataram não só que a menina já estava morta, mas que havia sinais de espancamento em várias regiões de seu corpo, como na barriga, nas mãos e na cabeça.

O corpo da menina foi levado para o DML. No posto da Eco-101, o padrasto da criança reafirmou que a menina havia passado mal.

A Polícia Militar foi acionada pelos socorristas e o homem foi levado para a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Na delegacia, Elisnai se recusou a prestar novos esclarecimentos, mas, em função do laudo preliminar do DML, que aponta espancamento, ele foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.