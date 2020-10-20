Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime na Serra

Menina Agatha teve hematoma na perna antes do crime, revela tio

Aghata Vitória Santos Godinho  morreu após ser espancada na tarde dessa segunda-feira (19). Padrasto é o principal suspeito do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 14:54

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:54

Agatha Moreira Santos Godinho, de 5 anos, morreu vítima de espancamento na Serra
Agatha Moreira Santos Godinho, de 5 anos, morreu vítima de espancamento na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um tio materno de Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, que morreu após ser espancada na tarde dessa segunda-feira (19) no bairro Cidade Nova, na Serra,  revelou que a menina apresentou hematoma na perna há cerca de uma semana.
O padrasto dela, Elisnai Borges Eloy, de 35 anos, foi preso apontado como principal suspeito de ter cometido o espancamento. A menina será sepultada às 16h desta terça-feira (20) no cemitério do bairro São Domingos, no mesmo município.
Na tarde desta terça, por telefone, o tio de Aghata disse que a irmã dele ainda não conseguiu contar detalhes do dia do crime à família. Ela contou que saiu de casa por volta das 14h para ir em uma aula de autoescola e deixou a filha com o companheiro.

A família suspeitava que o padrasto agredia a Aghata?

Só suspeitávamos.

Mas a Aghata tinha falado alguma coisa ou vocês viram algum sinal?

Ela estava machucada. Estava com a perninha roxa uma vez.

Isto aconteceu há quanto tempo?

Tem pouco tempo. Há mais ou menos uma ou duas semanas.

Mas a Aghata disse o que aconteceu?

Ela não queria falar, acho que ela tinha medo.

O CRIME

Segundo informações da ocorrência registrada no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a criança, com hematomas na cabeça, na barriga e nas mãos, foi socorrida para a base da Eco 101, concessionária que administra a BR 101, onde foi constatado o óbito.
Foi a mãe da menina que pediu socorro na base da concessionária. A mãe contou que saiu de casa e deixou a criança com o padrasto. Depois, a mulher recebeu uma ligação da irmã dizendo que o cunhado disse que a enteada tinha passado mal depois de almoçar e não estava acordando.

SUSPEITO NEGA AGRESSÃO

O padrasto, apontado como principal suspeito do crime, negou que tenha agredido a menina e disse que ela passou mal depois de almoçar. O homem, de 35 anos, é aposentado por invalidez por não ter uma mão. 
No posto da Eco101, o suspeito não soube explicar os hematomas. Já na delegacia, ele ficou calado, segundo policiais civis. O padrasto foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil com impossibilidade de defesa da vítima. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM).
Padrasto acusado de matar Aghata Vitória no bairro Cidade Nova, na Serra
Padrasto acusado de matar Aghata Vitória, no bairro Cidade Nova, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). O padrasto foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. 
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico, e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informa a polícia, por nota.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Padrasto suspeito de matar menina de 5 anos na Serra é levado ao presídio

Em seis meses, mais de 600 pessoas foram estupradas no Espírito Santo

Corpo de menino morto em incêndio na Praia do Canto é levado do DML

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados