Casal suspeito de chefiar grupo que torturava e matava na BA é preso no ES

Os dois são investigados por crimes de tráfico de drogas, sequestro, tortura, homicídio e lavagem de dinheiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:52

Um casal suspeito de chefiar um grupo criminoso na Bahia foi preso nesta quinta-feira (8), na Serra, no Espírito Santo, durante uma operação das polícias civis baiana e capixaba. Os dois são investigados por crimes de tráfico de drogas, sequestro, tortura, homicídio e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o homem de 30 anos e a mulher, de 26, coordenavam, à distância, práticas criminosas na cidade de Eunápolis (BA).

Conforme apuração do g1 ES, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, recolheu celulares e anotações referentes à comercialização de entorpecentes. O casal foi levado para delegacia, onde foram cumpridas duas ordens judiciais de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e roubo. Os dois vão permanecer presos e à disposição do Poder Judiciário até que sejam encaminhados ao sistema prisional baiano.

*Com informações de Alice Sousa, do g1 ES

