Investigação aponta que adolescente planejou ataque contra o pai e tio em Viana

As investigações sobre o assassinato de um homem de 33 anos, e da tentativa de homicídio do irmão dele, de 36, mostram que o crime já estava sendo articulado no momento em que um dos adolescentes procurou traficantes e pediu abrigo para não deixar o tráfico de drogas. O homicídio aconteceu em agosto do ano passado, em Nova Bethânia, Viana.
As vítimas foram até o local do crime para tentar retirar dois adolescentes, de 13 e 15 anos — filhos de uma das vítimas — do tráfico de drogas, mas foram recebidas a tiros por integrantes da organização criminosa.
Segundo a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegada Suzana Garcia responsável pelo caso, um dos menores teria concordado com o plano de matar o próprio pai e o tio, repassado informações sobre a chegada das vítimas ao local e, após o crime, cobrado os criminosos pelo fato de apenas uma das vítimas ter morrido.
Sete homens foram presos por participação no crime. As prisões contaram com apoio operacional de unidades especializadas subordinadas à Superintendência de Polícia Especializada (SPE). Os presos são:
Segundo a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegada Suzana Garcia, o pai dos adolescentes — o homem de 36 anos — foi até o local na noite do dia 28 de agosto acompanhado do irmão, tio das vítimas. Conforme a delegada, um dos adolescentes se recusou a sair do tráfico e solicitou apoio aos criminosos.
O pai dos adolescentes conseguiu fugir, enquanto o tio morreu no local.
Um dos envolvidos, Edilson Afonso de Oliveira Junior, foi preso em flagrante no dia do crime, o que, conforme a chefe da DHPP de Viana, possibilitou o avanço das investigações. Ele é apontado como líder da organização criminosa.
A partir dessa prisão, a polícia identificou três executores, responsáveis pelos disparos, além de um indivíduo que prestou auxílio material, utilizando um veículo para dar fuga aos atiradores. As investigações também apontaram a participação de outros três suspeitos, que teriam articulado, planejado e monitorado a chegada das vítimas ao local.
Durante as investigações, duas armas de fogo foram apreendidas, além de drogas e do veículo utilizado pela organização criminosa para o transporte de entorpecentes e armamentos entre os municípios de Cariacica e Viana.
“Foi possível comprovar que se tratava de uma organização criminosa que estava inserida há bastante tempo no local e que era responsável pelo tráfico de drogas no bairro Arlindo Villaschi”, explicou a delegada Suzana Garcia.
A delegada destacou ainda que o grupo possuía uma estrutura bem definida, intimidando e coagindo moradores para destruir provas e recrutando adolescentes para atuar como “aviõezinhos”, aproveitando-se do fato de serem inimputáveis criminalmente.
Os investigados foram indiciados por homicídio consumado, homicídio tentado, corrupção de menores e organização criminosa.
Em relação ao adolescente, as investigações concluíram que houve a prática de ato infracional, uma vez que ele avisou aos criminosos sobre a chegada do pai e do tio ao local. O procedimento foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. Ele não foi apreendido.
