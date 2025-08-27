Home
Tio é assassinado ao tentar afastar sobrinho do tráfico em Viana

Álvaro Brito Belizário, de 33 anos, foi morto enquanto estava na garupa da moto do irmão, que também foi baleado; suspeito de 23 anos foi preso.

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:49

Um homem de 33 anos foi assassinado na manhã de terça-feira (26), em Nova Bethânia, Viana. A Polícia Militar destacou em boletim de ocorrência que Álvaro Brito Belizário foi ao bairro buscar o sobrinho na tentativa de afastá-lo do envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima foi atingida por um tiro nas costas em frente a uma igreja evangélica enquanto estava na garupa da moto do irmão, pai do jovem, que também foi baleado. Um suspeito do crime foi preso.

A vítima ferida, de 36 anos, contou à Polícia Civil que eles foram de moto à casa de sua ex-esposa para buscar um de seus filhos, quando foram surpreendidos por dois indivíduos escondidos em um terreno vizinho. Os suspeitos atiraram, atingindo o homem e seu irmão – que não resistiu.

A Polícia Civil disse que uma equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) iniciou diligências nas proximidades do local do crime e capturou o suspeito. Edilson Afonso de Oliveira Júnior, de 23 anos, foi preso depois de uma perseguição policial.

Após ser levado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, o jovem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Vítima teria o objetivo de afastar o sobrinho da criminalidade
Vítima teria o objetivo de afastar o sobrinho da criminalidade Crédito: Leitor | A Gazeta
