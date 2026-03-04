Investigado por estuprar crianças no RJ é preso em Aracruz, no ES
Publicado em 04/03/2026 às 15h14
Um homem de 46 anos investigado por estuprar crianças no Rio de Janeiro foi preso em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na terça-feira (3). Segundo a Polícia Civil, as vítimas têm entre 5 e 7 anos de idade e sofriam abusos frequentes acompanhados de agressões físicas.
Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça fluminense. Ele foi encontrado no bairro Bela Vista e encaminhado ao sistema prisional.