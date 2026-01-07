Em Nova Bethânia

Sete homens são presos por morte e tentativa de assassinato em Viana

Caso aconteceu após vítimas irem ao bairro tentar retirar adolescentes do tráfico; crimes ocorreram em agosto do ano passado e prisão de envolvido no mesmo dia ajudou a polícia na investigação

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:21

Edilson Afonso de Oliveira Junior; Daniel Amorim Prata; Jeferson Vergueiro Rodrigues; Lucas Rasfascki Mendonça; Angelo Pereira Passos; Robert Pedrete Gomes; Breno Henrique Garcia de Oliveira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Sete homens foram presos por participação na morte de um homem de 33 anos e na tentativa de homicídio do irmão dele, de 36, ocorridas em agosto do ano passado, no bairro Nova Bethânia, em Viana. Na noite do crime, as vítimas foram até o local para tentar retirar dois adolescentes, de 13 e 15 anos — filhos de uma das vítimas — do tráfico de drogas, mas foram recebidas a tiros por integrantes da organização criminosa.

As prisões contaram com apoio operacional de unidades especializadas subordinadas à Superintendência de Polícia Especializada (SPE). Os presos são:

Segundo a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegada Suzana Garcia, o pai dos adolescentes — o homem de 36 anos — foi até o local na noite do dia 28 de agosto acompanhado do irmão, tio das vítimas. Conforme a delegada, um dos adolescentes se recusou a sair do tráfico e solicitou apoio aos criminosos.

Externando a vontade em permanecer junto ao grupo do tráfico e não junto ao pai, e em razão dessa solicitação de apoio do adolescente, os traficantes se ocultaram num terreno baldio e quando as vítimas estavam chegando próximo à casa desse adolescente, efetuaram diversos disparos contra as vítimas Suzana Garcia Delegada

O pai dos adolescentes conseguiu fugir, enquanto o tio morreu no local.

Sete homens foram presos por participação no crime 1 de 7

Um dos envolvidos, Edilson Afonso de Oliveira Junior, foi preso em flagrante no dia do crime, o que, conforme a chefe da DHPP de Viana, possibilitou o avanço das investigações. Ele é apontado como líder da organização criminosa.

A partir dessa prisão, a polícia identificou três executores, responsáveis pelos disparos, além de um indivíduo que prestou auxílio material, utilizando um veículo para dar fuga aos atiradores. As investigações também apontaram a participação de outros três suspeitos, que teriam articulado, planejado e monitorado a chegada das vítimas ao local.

Durante as investigações, duas armas de fogo foram apreendidas, além de drogas e do veículo utilizado pela organização criminosa para o transporte de entorpecentes e armamentos entre os municípios de Cariacica e Viana.

“Foi possível comprovar que se tratava de uma organização criminosa que estava inserida há bastante tempo no local e que era responsável pelo tráfico de drogas no bairro Arlindo Villaschi”, explicou a delegada Suzana Garcia.

Com o grupo, a polícia apreendeu duas pistolas, munições e também drogas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A delegada destacou ainda que o grupo possuía uma estrutura bem definida, intimidando e coagindo moradores para destruir provas e recrutando adolescentes para atuar como “aviõezinhos”, aproveitando-se do fato de serem inimputáveis criminalmente.

Os investigados foram indiciados por homicídio consumado, homicídio tentado, corrupção de menores e organização criminosa.

Em relação ao adolescente, as investigações concluíram que houve a prática de ato infracional, uma vez que ele avisou aos criminosos sobre a chegada do pai e do tio ao local. O procedimento foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. Ele não foi apreendido.

