Homem é indiciado por maus-tratos após morte de pitbull em Vila Velha
Um homem de 47 anos foi indiciado por maus-tratos após agredir e matar um cão da raça pitbull. O crime aconteceu no dia 2 de fevereiro, em frente à obra de uma construtora, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Testemunhas contaram aos policiais que o investigado — funcionário da empresa — golpeou a cabeça do animal com o cabo de enxada, ferindo-o gravemente.
Câmeras de videomonitoramento registraram toda a ação, mas as gravações não serão exibidas devido aos atos violentos. Nas imagens, é visto que o pitbull atacou previamente outros cães comunitários que estavam dentro da obra e trabalhadores afastaram o animal. Mas, o delegado Leandro Piquet explicou que as agressões contra o pitbull foram realizadas do lado de fora do portão do local — sendo uma área sem risco iminente, na avaliação dele.
A Polícia Civil informou que o inquérito foi relatado e encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis. O homem responde em liberdade e o nome dele não foi informado.