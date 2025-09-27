Jardim Limoeiro

Casal é preso por furtar quase R$ 900 em produtos em supermercado na Serra

Um homem de 41 anos e uma mulher de 38 anos estavam acompanhados por duas crianças, de 2 e 5 anos, que foram entregues a uma tia

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:18

Um casal foi preso na noite de sexta-feira (26) por furto em um supermercado em Jardim Limoeiro, na Serra. Cláudio Antônio de Oliveira, de 41 anos, e Maria Madalena de Oliveira, 38 anos, foram flagrados pela equipe de segurança do estabelecimento tentando sair sem pagar. A polícia foi acionada.

Eles estavam acompanhados dos dois filhos, de 2 e 5 anos. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar da Serra e entregues a uma tia, conforme informações da TV Gazeta.

O casal tentava levar produtos como chocolate, café, chiclete, macarrão e gelatina. Ao todo, as mercadorias sairiam por quase R$ 900, sengundo informações do estabelecimento comercial.

A Polícia Militar informou que o segurança disse que eles haviam passado pelo caixa sem efetuar o pagamento de alguns itens.

O casal foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por furto. Cláudio foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. Maria Madalena foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.

