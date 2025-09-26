A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Irmãs são presas por furto em supermercado de Jardim da Penha

Atualizado em 26/09/2025 às 15h47

Duas irmãs foram presas em flagrante suspeitas de furtar produtos em um supermercado de Vitória, na noite de quinta-feira (25). A fiscal do estabelecimento localizado em Jardim da Penha acionou os seguranças ao perceber pela central de videomonitoramento que as duas teriam colocado em bolsas diversos itens como chocolates e queijos. 

Segundo registro da Guarda Municipal de Vitória, Nicole e Nathalia Nunes, de 20 e 23 anos, foram abordadas próximo ao estacionamento do supermercado, momento em que os produtos furtados foram encontrados. Eram eles:

  • Rolo adesivo de tirar pelos de roupas
  • Pasta de chocolate branco
  • Duas pilhas
  • Chocolate importado
  • Pote de queijo cottage
  • Pote de bala

As irmãs se ofereceram para pagar pelos produtos, mas acabaram levadas para a delegacia — onde foram autuadas em flagrante por "furto qualificado pelo concurso de pessoas" e encaminhadas ao presídio. O Tribunal de Justiça informou que as duas passarão por audiência de custódia no sábado (27).

Amigos das irmãs, sem saberem que elas estavam presas, chegaram a divulgar em redes sociais um pedido de ajuda para localizá-las. A reportagem tenta localizar a defesa das duas. O espaço segue aberto para manifestação.

ATUALIZAÇÃO | A versão anterior da nota citava apenas chocolates como itens furtados, mas boletim policial aponta que outros produtos estavam nas bolsas das irmãs presas. O título e o texto foram atualizados. 

Publicidade