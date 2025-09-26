Irmãs são presas por furto em supermercado de Jardim da Penha

Duas irmãs foram presas em flagrante suspeitas de furtar produtos em um supermercado de Vitória, na noite de quinta-feira (25). A fiscal do estabelecimento localizado em Jardim da Penha acionou os seguranças ao perceber pela central de videomonitoramento que as duas teriam colocado em bolsas diversos itens como chocolates e queijos.

Segundo registro da Guarda Municipal de Vitória, Nicole e Nathalia Nunes, de 20 e 23 anos, foram abordadas próximo ao estacionamento do supermercado, momento em que os produtos furtados foram encontrados. Eram eles:

Rolo adesivo de tirar pelos de roupas

Pasta de chocolate branco

Duas pilhas

Chocolate importado

Pote de queijo cottage

Pote de bala

As irmãs se ofereceram para pagar pelos produtos, mas acabaram levadas para a delegacia — onde foram autuadas em flagrante por "furto qualificado pelo concurso de pessoas" e encaminhadas ao presídio. O Tribunal de Justiça informou que as duas passarão por audiência de custódia no sábado (27).

Amigos das irmãs, sem saberem que elas estavam presas, chegaram a divulgar em redes sociais um pedido de ajuda para localizá-las. A reportagem tenta localizar a defesa das duas. O espaço segue aberto para manifestação.