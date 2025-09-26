Irmãs são presas por furto em supermercado de Jardim da Penha
Duas irmãs foram presas em flagrante suspeitas de furtar produtos em um supermercado de Vitória, na noite de quinta-feira (25). A fiscal do estabelecimento localizado em Jardim da Penha acionou os seguranças ao perceber pela central de videomonitoramento que as duas teriam colocado em bolsas diversos itens como chocolates e queijos.
Segundo registro da Guarda Municipal de Vitória, Nicole e Nathalia Nunes, de 20 e 23 anos, foram abordadas próximo ao estacionamento do supermercado, momento em que os produtos furtados foram encontrados. Eram eles:
- Rolo adesivo de tirar pelos de roupas
- Pasta de chocolate branco
- Duas pilhas
- Chocolate importado
- Pote de queijo cottage
- Pote de bala
As irmãs se ofereceram para pagar pelos produtos, mas acabaram levadas para a delegacia — onde foram autuadas em flagrante por "furto qualificado pelo concurso de pessoas" e encaminhadas ao presídio. O Tribunal de Justiça informou que as duas passarão por audiência de custódia no sábado (27).
Amigos das irmãs, sem saberem que elas estavam presas, chegaram a divulgar em redes sociais um pedido de ajuda para localizá-las. A reportagem tenta localizar a defesa das duas. O espaço segue aberto para manifestação.
ATUALIZAÇÃO | A versão anterior da nota citava apenas chocolates como itens furtados, mas boletim policial aponta que outros produtos estavam nas bolsas das irmãs presas. O título e o texto foram atualizados.