Capitã da PM é vítima do “golpe da maquininha” e trio é detido em Vitória

Capitã da PM é vítima do “golpe da maquininha” e trio é detido em Vitória

Suspeitos cobravam valor maior no cartão na venda de revistas para suposta formatura da faculdade; prisão ocorreu na região da Enseada do Suá

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:01

Materias apreendidos com os suspeitos de aplicarem o "golpe da maquinhinha" em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Duas mulheres e um homem foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Vitória por aplicarem o chamado “golpe da maquininha”, na tarde desta quinta-feira (15), na região da Enseada do Suá. A ação começou após uma capitã da Polícia Militar denunciar ter sido vítima do estelionato. O nome dos suspeitos não foram divulgados. 

Segundo a Guarda de Vitória, a equipe foi acionada pelo Ciodes 190 após o relato da militar. Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram os suspeitos inicialmente na Avenida Nossa Senhora da Penha. No entanto, como a vítima não estava no local naquele momento, o trio acabou liberado.

De acordo com o inspetor Calegari, os suspeitos abordavam as vítimas dizendo que vendiam revistas de palavras-cruzadas ou caça-palavras, alegando serem estudantes e que o dinheiro seria destinado ao fundo de formatura. “Eles informavam que cada revista custava R$ 28, mas a maquininha era configurada para cobrar 12 parcelas de R$ 28, totalizando R$ 336”, explicou.

Foi dessa forma que a capitã da Polícia Militar sofreu o prejuízo. Ela foi abordada em frente a uma agência bancária, no bairro Santa Lúcia, e só percebeu a cobrança maior após a transação. Depois de novo contato da vítima com a Guarda, as equipes retomaram as buscas e encontraram o trio na região da Enseada do Suá.

As duas mulheres foram detidas em frente a um shopping, enquanto o homem foi localizado na praça de alimentação do estabelecimento. Com o grupo, os agentes apreenderam três máquinas de cartão e cerca de 220 revistas. Os suspeitos, de 41, 37 e 26 anos, apresentaram documentos do Estado do Rio de Janeiro e informaram estar hospedados em um hotel em Vila Velha.

Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

O inspetor Calegari alertou a população para evitar esse tipo de golpe. “É importante sempre conferir o valor na tela antes de digitar a senha, não entregar o cartão a terceiros, desconfiar de maquininhas danificadas e ativar alertas do banco para acompanhar as transações”, orientou.

