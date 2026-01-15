Justiça manda soltar mulher que matou o companheiro a facadas em Alto Rio Novo
A justiça determinou a soltura de Camila Domingos Barroso, 39 anos, suspeita de matar o companheiro a facadas na madrugada de segunda-feira (12) no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher disse à Polícia Militar que agiu em legítima defesa após o companheiro partir para cima dela com uma faca, irritado porque ela teria negado manter relações sexuais com ele.
Segundo ela, Edvaldo Evangelista de Sousa, de 36 anos, teria chutado a porta do banheiro e entrado no local com uma faca na mão. Os dois começaram a lutar e, em determinado momento, Camila conseguiu tomar a faca e o atacou para se defender. A mulher afirmou ainda que o homem costumava apresentar comportamentos agressivos e que já teria sido agredida outras vezes. Ela foi encaminhada para o sistema prisional.
Na quarta-feira (14), durante a audiência de custódia, a Justiça entendeu que houve legítima defesa e determinou a expedição de alvará de soltura. A decisão, no entanto, não encerra o caso, que seguirá sendo investigado e poderá ser reavaliado caso surjam novas informações ao longo do inquérito ou do processo criminal. Apesar da decisão judicial, o alvará de soltura ainda não havia sido cumprido até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).