Justiça manda soltar mulher que matou o companheiro a facadas em Alto Rio Novo

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (12) no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novo Crédito: Leitor/AG

A justiça determinou a soltura de Camila Domingos Barroso, 39 anos, suspeita de matar o companheiro a facadas na madrugada de segunda-feira (12) no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher disse à Polícia Militar que agiu em legítima defesa após o companheiro partir para cima dela com uma faca, irritado porque ela teria negado manter relações sexuais com ele.

Segundo ela, Edvaldo Evangelista de Sousa, de 36 anos, teria chutado a porta do banheiro e entrado no local com uma faca na mão. Os dois começaram a lutar e, em determinado momento, Camila conseguiu tomar a faca e o atacou para se defender. A mulher afirmou ainda que o homem costumava apresentar comportamentos agressivos e que já teria sido agredida outras vezes. Ela foi encaminhada para o sistema prisional.