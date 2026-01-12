Mulher mata companheiro a facadas em Alto Rio Novo

Perícia da Polícia Científica esteve no local e constatou que o homem teve várias perfurações pelo corpo Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 39 anos foi presa após matar o companheiro a facadas no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (12). Para a Polícia Militar, Camila Domingos Barroso alegou que agiu em legítima defesa após o companheiro partir para cima dela com uma faca, irritado porque ela teria negado manter relações sexuais com ele.

Segundo o relato da mulher à Polícia Militar, ela estava no banheiro quando o companheiro, identificado como Edvaldo Evangelista de Sousa, de 36 anos, teria chutado a porta e entrado no local com uma faca na mão. Os dois começaram a lutar e, em determinado momento, Camila conseguiu tomar a faca dele e o atacou para se defender. A mulher afirmou ainda que o homem costumava apresentar comportamentos agressivos e que já teria sido agredida outras vezes.

De acordo com a PM, o pai da mulher, que também estava na residência, presenciou a discussão e chegou a pedir socorro à vizinhança. O corpo de Edvaldo foi encontrado na sala da residência. A perícia constatou que a vítima apresentava diversas perfurações, sendo aproximadamente oito nas costas, sete na parte frontal do corpo e outras na região da cabeça. A mulher foi conduzida para a Delegacia Regional de Colatina.